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https://sputnikarabic.ae/20230328/مشهد-مخيف-لابتلاع-الأرض-منطقة-بمنازلها-وطريقها-فيديو-1075237516.html
مشهد مخيف لابتلاع الأرض منطقة بمنازلها وطريقها... فيديو
مشهد مخيف لابتلاع الأرض منطقة بمنازلها وطريقها... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مخيف يُظهر انهيار أراضٍ في الإكوادور تسبب بحدوث انخفاض في جزء كبير من الأرض وابتلاع المنازل الموجودة فيه. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T12:18+0000
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وتُظهر المشاهد تحول منطقة كبيرة تحتوي على طريق وعدد من المنازل إلى جورة عملاقة، حيث تسبب انجراف التربة بحدوث انزياح كبير في المنطقة وانخفاضها عن المستوى الطبيعي لتتحول إلى واد عميق واسع.وأفادت أمانة إدارة المخاطر، أمس الاثنين، بأن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون إثر انهيار أرضي هائل تسبب في دفن العديد من المنازل، ليلة الأحد، في إقليم ألوسي في وسط الإكوادور في مقاطعة تشيمبورازو.وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 % من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور و25 % من مصابيح الشوارع لا تعمل، وفقا لوكالة "شينخوا".وأفادت أمانة الاتصالات الرئاسية في بيان بأنه "تم تفعيل أماكن الإقامة المؤقتة وتجهيز مستلزمات النوم لمن فقدوا منازلهم".
https://sputnikarabic.ae/20230328/مقتل-16-شخصا-في-انهيار-أرضي-في-وسط-الإكوادور-1075220366.html
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مشهد مخيف لابتلاع الأرض منطقة بمنازلها وطريقها... فيديو

12:18 GMT 28.03.2023
© AP Photoيقف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل أمام جسر جرف في نتوزوما، خارج ديربان بجنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات ، وفقًا لمسؤولين محليين.
يقف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل أمام جسر جرف في نتوزوما، خارج ديربان بجنوب إفريقيا، 12 أبريل 2022. تسببت الأمطار والفيضانات المطولة في مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا في مقتل العشرات ، وفقًا لمسؤولين محليين. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد مخيف يُظهر انهيار أراضٍ في الإكوادور تسبب بحدوث انخفاض في جزء كبير من الأرض وابتلاع المنازل الموجودة فيه.
وتُظهر المشاهد تحول منطقة كبيرة تحتوي على طريق وعدد من المنازل إلى جورة عملاقة، حيث تسبب انجراف التربة بحدوث انزياح كبير في المنطقة وانخفاضها عن المستوى الطبيعي لتتحول إلى واد عميق واسع.
وأفادت أمانة إدارة المخاطر، أمس الاثنين، بأن 16 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون إثر انهيار أرضي هائل تسبب في دفن العديد من المنازل، ليلة الأحد، في إقليم ألوسي في وسط الإكوادور في مقاطعة تشيمبورازو.
وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 % من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور و25 % من مصابيح الشوارع لا تعمل، وفقا لوكالة "شينخوا".
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
مقتل 16 شخصا في انهيار أرضي وسط الإكوادور
02:06 GMT
وأفادت أمانة الاتصالات الرئاسية في بيان بأنه "تم تفعيل أماكن الإقامة المؤقتة وتجهيز مستلزمات النوم لمن فقدوا منازلهم".
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