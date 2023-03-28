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مصرع 37 شخصا جراء حريق داخل مركز للهجرة في المكسيك
مصرع 37 شخصا جراء حريق داخل مركز للهجرة في المكسيك
لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في حريق داخل منشأة لإيواء المهاجرين في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T09:42+0000
2023-03-28T09:42+0000
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وأفادت حكومة ولاية تشيهواهوا المكسيكية، اليوم الثلاثاء، في بيان، بأنه تم تسجيل 37 حالة وفاة حتى الآن بعد حريق في المعهد الوطني للهجرة في سيوداد خواريز، بالقرب من جسر ستانتون لاريدو الدولي.وأضافت السلطات في البيان أن الحريق وقع بعد أن ألقت السلطات القبض على نحو 71 مهاجرا كانوا في شوارع المدينة، بحسب شبكة "سي إن إن".ولم يعرف أسباب الحادث، الذي وقع في المركز الكائن على جسر لاريدو ستانتون، حيث يعود المهاجرون من الولايات المتحدة، لكن صحيفة "el financier" المحلية رجحت أن يكون متعمدا.وأضافت الصحيفة أن هناك أيضا العديد من المصابين، تم لفهم ببطانيات حرارية في انتظار نقلهم إلى مستشفى المدينة.وقالت تقارير إعلامية إن مشاجرات وقعت بين المهاجرين المحتجزين وموظفي المنشأة، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حريق داخل المبنى.وورد أن الموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط المدينة لإبعاد المهاجرين الذين كانوا يتسولون للحصول على المال ويبيعون البضائع على جانب الطريق.
https://sputnikarabic.ae/20221119/العثور-على-أكثر-من-360-مهاجرا-تم-التخلي-عنهم-في-مكان-سري-ومهجور-جنوب-المكسيك-1070319891.html
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الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, المكسيك, الولايات المتحدة الأمريكية

مصرع 37 شخصا جراء حريق داخل مركز للهجرة في المكسيك

09:42 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo / قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo /
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لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في حريق داخل منشأة لإيواء المهاجرين في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.
وأفادت حكومة ولاية تشيهواهوا المكسيكية، اليوم الثلاثاء، في بيان، بأنه تم تسجيل 37 حالة وفاة حتى الآن بعد حريق في المعهد الوطني للهجرة في سيوداد خواريز، بالقرب من جسر ستانتون لاريدو الدولي.
وأضافت السلطات في البيان أن الحريق وقع بعد أن ألقت السلطات القبض على نحو 71 مهاجرا كانوا في شوارع المدينة، بحسب شبكة "سي إن إن".
ولم يعرف أسباب الحادث، الذي وقع في المركز الكائن على جسر لاريدو ستانتون، حيث يعود المهاجرون من الولايات المتحدة، لكن صحيفة "el financier" المحلية رجحت أن يكون متعمدا.
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وأضافت الصحيفة أن هناك أيضا العديد من المصابين، تم لفهم ببطانيات حرارية في انتظار نقلهم إلى مستشفى المدينة.
وقالت تقارير إعلامية إن مشاجرات وقعت بين المهاجرين المحتجزين وموظفي المنشأة، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حريق داخل المبنى.
وورد أن الموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط المدينة لإبعاد المهاجرين الذين كانوا يتسولون للحصول على المال ويبيعون البضائع على جانب الطريق.
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