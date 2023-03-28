https://sputnikarabic.ae/20230328/مصرع-37-شخصا-جراء-حريق-داخل-مركز-للهجرة-في-المكسيك-1075227774.html

مصرع 37 شخصا جراء حريق داخل مركز للهجرة في المكسيك

مصرع 37 شخصا جراء حريق داخل مركز للهجرة في المكسيك

لقي ما لا يقل عن 37 شخصا مصرعهم في حريق داخل منشأة لإيواء المهاجرين في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T09:42+0000

2023-03-28T09:42+0000

2023-03-28T09:42+0000

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وأفادت حكومة ولاية تشيهواهوا المكسيكية، اليوم الثلاثاء، في بيان، بأنه تم تسجيل 37 حالة وفاة حتى الآن بعد حريق في المعهد الوطني للهجرة في سيوداد خواريز، بالقرب من جسر ستانتون لاريدو الدولي.وأضافت السلطات في البيان أن الحريق وقع بعد أن ألقت السلطات القبض على نحو 71 مهاجرا كانوا في شوارع المدينة، بحسب شبكة "سي إن إن".ولم يعرف أسباب الحادث، الذي وقع في المركز الكائن على جسر لاريدو ستانتون، حيث يعود المهاجرون من الولايات المتحدة، لكن صحيفة "el financier" المحلية رجحت أن يكون متعمدا.وأضافت الصحيفة أن هناك أيضا العديد من المصابين، تم لفهم ببطانيات حرارية في انتظار نقلهم إلى مستشفى المدينة.وقالت تقارير إعلامية إن مشاجرات وقعت بين المهاجرين المحتجزين وموظفي المنشأة، مما أدى لاحقًا إلى اندلاع حريق داخل المبنى.وورد أن الموظفين كانوا يعملون في منطقة وسط المدينة لإبعاد المهاجرين الذين كانوا يتسولون للحصول على المال ويبيعون البضائع على جانب الطريق.

https://sputnikarabic.ae/20221119/العثور-على-أكثر-من-360-مهاجرا-تم-التخلي-عنهم-في-مكان-سري-ومهجور-جنوب-المكسيك-1070319891.html

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