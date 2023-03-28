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مقتل 16 شخصا في انهيار أرضي في وسط الإكوادور
مقتل 16 شخصا في انهيار أرضي في وسط الإكوادور
لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون إثر انهيار أرضي هائل تسبب في دفن العديد من المنازل ليلة الأحد في إقليم ألوسي بوسط الإكوادور في مقاطعة تشيمبورازو،... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T02:06+0000
2023-03-28T02:06+0000
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وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 بالمائة من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور و25 بالمائة من مصابيح الشوارع لا تعمل، وفقا لوكالة "شينخوا".وفي هذا السياق، قالت الأمانة "إن مائة بالمائة من خدمات النقل بالمجتمعات والمدن قد تأثرت".أصدرت خدمة الخط الساخن المتكامل للطوارئ 911 للإكوادور في البلاد إنذارا ليلة الأحد بإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة الريفية على الفور.ومن جهتها، أفادت أمانة الاتصالات الرئاسية في بيان بأنه "تم تفعيل أماكن الإقامة المؤقتة وتجهيز مستلزمات النوم لمن فقدوا منازلهم".وبأمر رئاسي، تُنسق أمانة إدارة المخاطر جهود الإغاثة مع القوات المسلحة ووزارة الصحة.
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الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, مقتل, مفقودين
الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, مقتل, مفقودين

مقتل 16 شخصا في انهيار أرضي في وسط الإكوادور

02:06 GMT 28.03.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAسيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022
سيارة إسعاف تغادر سجن لاتاكونغا جنوب الإكوادور 3 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
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لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون إثر انهيار أرضي هائل تسبب في دفن العديد من المنازل ليلة الأحد في إقليم ألوسي بوسط الإكوادور في مقاطعة تشيمبورازو، حسبما أفادت أمانة إدارة المخاطر يوم الاثنين.
وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 بالمائة من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور و25 بالمائة من مصابيح الشوارع لا تعمل، وفقا لوكالة "شينخوا".
وفي هذا السياق، قالت الأمانة "إن مائة بالمائة من خدمات النقل بالمجتمعات والمدن قد تأثرت".
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أصدرت خدمة الخط الساخن المتكامل للطوارئ 911 للإكوادور في البلاد إنذارا ليلة الأحد بإرسال فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة الريفية على الفور.
ومن جهتها، أفادت أمانة الاتصالات الرئاسية في بيان بأنه "تم تفعيل أماكن الإقامة المؤقتة وتجهيز مستلزمات النوم لمن فقدوا منازلهم".
وبأمر رئاسي، تُنسق أمانة إدارة المخاطر جهود الإغاثة مع القوات المسلحة ووزارة الصحة.
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