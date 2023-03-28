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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230328/موازنة-كندا-2023--2024-تتضمن-قرضا-إضافيا-لأوكرانيا-بقيمة-24-مليار-دولار-1075259906.html
موازنة كندا 2023- 2024 تتضمن قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار
موازنة كندا 2023- 2024 تتضمن قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار
أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة البلاد للعام المالي 2023-2024 تتضمن قرضا إضافيا بقيمة 2.45 مليار دولار لأوكرانيا عبر حساب يديره صندوق النقد... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T21:25+0000
2023-03-28T21:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار كندا
أخبار أوكرانيا
موسكو
فلاديمير بوتين
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب وثائق الموازنة التي أعلنتها الحكومة الكندية "تشمل المساعدة المالية الكندية لأوكرانيا 2.45 مليار في شكل قروض لحكومة أوكرانيا للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للأوكرانيين".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230323/بايدن-يزور-كندا-لمناقشة-دعم-أوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1075053851.html
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روسيا, أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, موسكو, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار كندا, أخبار أوكرانيا, موسكو, فلاديمير بوتين

موازنة كندا 2023- 2024 تتضمن قرضا إضافيا لأوكرانيا بقيمة 2.4 مليار دولار

21:25 GMT 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، أن موازنة البلاد للعام المالي 2023-2024 تتضمن قرضا إضافيا بقيمة 2.45 مليار دولار لأوكرانيا عبر حساب يديره صندوق النقد الدولي لصالح كييف.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب وثائق الموازنة التي أعلنتها الحكومة الكندية "تشمل المساعدة المالية الكندية لأوكرانيا 2.45 مليار في شكل قروض لحكومة أوكرانيا للمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للأوكرانيين".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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23 مارس, 03:09 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
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