https://sputnikarabic.ae/20230328/مينسك-نقل-رؤوس-نووية-إلى-بيلاروس-لا-يتعارض-مع-معاهدة-عدم-الانتشار-1075223309.html

مينسك: نقل رؤوس نووية إلى بيلاروس لا يتعارض مع معاهدة عدم الانتشار

مينسك: نقل رؤوس نووية إلى بيلاروس لا يتعارض مع معاهدة عدم الانتشار

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن التعاون العسكري مع روسيا يتم بما يتفق بدقة مع القانون الدولي، مؤكدةً أن نشر الرؤوس الحربية النووية على... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T08:33+0000

2023-03-28T08:33+0000

2023-03-28T08:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049486747_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_5c5c5c9ae096ee648e141f851d845348.jpg

مينسك - سبوتنيك. وقال بيان الخارجية البيلاروسية: "يتم التعاون العسكري بين بيلاروس وروسيا، بما يتفق بدقة مع القانون الدولي".ووفقا للبيان، فإن "ذلك ليس ابتكارًا في مجال التعاون العسكري، بين القوى النووية وغير النووية".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت الماضي، أن روسيا وبيلاروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.ووفقا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا، في 1 تموز/يوليو المقبل.وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من جانب الغرب، لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية - الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.

https://sputnikarabic.ae/20230327/الخارجية-الروسية-نشر-أسلحة-نووية-تكتيكية-في-بيلاروس-يعد-إجراء-أمنيا-في-إطار-الدولة-المتحدة-1075217543.html

https://sputnikarabic.ae/20230327/خبير-نشر-موسكو-لأسلحة-نووية-في-بيلاروسيا-رد-جوابي-على-الغرب-1075204121.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم