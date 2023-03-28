https://sputnikarabic.ae/20230328/نائبة-رئيس-الدوما-الروسي-تلتقي-برئيس-مجلس-الشعب-السوري-1075244381.html
نائبة رئيس الدوما الروسي تلتقي برئيس مجلس الشعب السوري
نائبة رئيس الدوما الروسي تلتقي برئيس مجلس الشعب السوري
أجرت نائبة رئيس مجلس الدوما في روسيا، آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، اليوم الاثنين، محادثات برلمانية مع رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، حول التعاون البرلماني بين... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T14:29+0000
2023-03-28T14:29+0000
2023-03-28T14:29+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن كوزينتسوفا التقت بمجموعة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري، وجرى خلالها تبادل الآراء حول الآليات الكفيلة بدفع التعاون البرلماني المشترك إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.وقالت مصادر دبلوماسية إن نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في سوريا.وكشفت المصادر أن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية والسورية في الميادين الإنسانية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, روسيا
نائبة رئيس الدوما الروسي تلتقي برئيس مجلس الشعب السوري
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أجرت نائبة رئيس مجلس الدوما في روسيا، آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، اليوم الاثنين، محادثات برلمانية مع رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، حول التعاون البرلماني بين البلدين وآليات تطوير العلاقات الثنائية
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن كوزينتسوفا التقت بمجموعة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب السوري، وجرى خلالها تبادل الآراء حول الآليات الكفيلة بدفع التعاون البرلماني المشترك إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين.
وقالت مصادر دبلوماسية إن نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي آنا يوريفنا كوزنيتسوفا، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تجري خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في سوريا.
وكشفت المصادر
أن عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، ستستقبل كوزنيتسوفا في القصر الرئاسي، غدا الثلاثاء، وسيتناول اللقاء قضايا ذات اهتمام مشترك، وآفاق التعاون بين المنظمات الروسية والسورية في الميادين الإنسانية.