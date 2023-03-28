https://sputnikarabic.ae/20230328/وزير-الدفاع-الأمريكي-يتحدث-عن-معارك-عصيبة-في-باخموت-1075251124.html
وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن "معارك عصيبة" في باخموت
وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن "معارك عصيبة" في باخموت
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن معارك ضارية تدور في أوكرانيا وأهمها في منطقة أرتيوموفسك... 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T16:17+0000
2023-03-28T16:17+0000
2023-03-28T16:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال أوستن في الحدث الذي تم بثه على موقع البنتاغون: "تدور معارك عصيبة مستمرة، لقد رأينا أن الوضع يتغير لصالح طرف أو آخر في الآونة الأخيرة، شهدنا معارك كبيرة في منطقة باخموت".وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجيش الروسي قد "نظف" المنطقة الصناعية بالكامل تقريبًا في أراضي مصنع أرتيوموفسك لمعالجة المعادن غير الحديدية في مدينة أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230322/رصد-دبابات-ليوبارد-في-منطقة-أرتيوموفسك-1075031029.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن "معارك عصيبة" في باخموت
16:17 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 16:20 GMT 28.03.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة استماع إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن معارك ضارية تدور في أوكرانيا وأهمها في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وقال أوستن في الحدث الذي تم بثه على موقع البنتاغون: "تدور معارك عصيبة مستمرة، لقد رأينا أن الوضع يتغير لصالح طرف أو آخر في الآونة الأخيرة، شهدنا معارك كبيرة في منطقة باخموت".
ووفقًا لوزير الدفاع، لدى القوات المسلحة الأوكرانية فرصة لتحقيق نجاح كبير في ساحة المعركة قبل الشتاء المقبل، والولايات المتحدة تفعل "كل ما في وسعها" من أجل ذلك.
وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الجيش الروسي قد "نظف" المنطقة الصناعية بالكامل تقريبًا في أراضي مصنع أرتيوموفسك
لمعالجة المعادن غير الحديدية في مدينة أرتيوموفسك.