https://sputnikarabic.ae/20230328/وكالة-الفضاء-الروسية-تفتتح-مختبر-أبحاث-في-جامعة-الشرق-الأقصى-1075224011.html
وكالة الفضاء الروسية تفتتح مختبر أبحاث في جامعة الشرق الأقصى
وكالة الفضاء الروسية تفتتح مختبر أبحاث في جامعة الشرق الأقصى
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن افتتاح مختبر أبحاث تابع لها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، في فلاديفوستوك الروسية. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T08:25+0000
2023-03-28T08:25+0000
2023-03-28T08:25+0000
روسيا
العالم
حصري
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وقال ممثل الجامعة في لقاء مع "سبوتنيك": "خلال زيارة عمل للجامعة وافق وفد من معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة، الممثل لوكالة الفضاء، على بناء مجمّع وإدخال اختصاصات في الجامعة تتعلق بجمع ومعالجة المعلومات الفضائية، ليصبح المجمّع جزءا من مختبر أبحاث سيطور منتجات محلية في مجال معالجة بيانات الأقمار الصناعية وسيكون مقره في معهد الفنون التطبيقية في الجامعة".ويعد هذا المجمع أحد أحدث المشاريع التي يتم إطلاقها بين وكالة الفضاء الروسية والجامعة ويتم تنفيذه كجزء من تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي بموجبها يتم تشكيل مجمّع هندسي حديث عالي التقنية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.
https://sputnikarabic.ae/20230317/زيمبابوي-تتطلع-للشراكة-مع-وكالة-الفضاء-الروسية-روسكوسموس-في-مجال-تقنيات-الأقمار-الصناعية-1074836084.html
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روسيا, العالم, حصري
وكالة الفضاء الروسية تفتتح مختبر أبحاث في جامعة الشرق الأقصى
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن افتتاح مختبر أبحاث تابع لها في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، في فلاديفوستوك الروسية.
وقال ممثل الجامعة في لقاء مع "سبوتنيك": "خلال زيارة عمل للجامعة وافق وفد من معهد البحث العلمي للأجهزة الدقيقة، الممثل لوكالة الفضاء، على بناء مجمّع وإدخال اختصاصات في الجامعة تتعلق بجمع ومعالجة المعلومات الفضائية، ليصبح المجمّع جزءا من مختبر أبحاث سيطور منتجات محلية في مجال معالجة بيانات الأقمار الصناعية وسيكون مقره في معهد الفنون التطبيقية في الجامعة".
من جهته قال بوريس كوروبيتس، رئيس الجامعة، إن إنشاء مثل هذا المركز من "روسكوسموس" سيساعد في بناء مسار تعليمي متعلق بصناعة الفضاء، جنبًا إلى جنب مع شريك حقيقي.
ويعد هذا المجمع أحد أحدث المشاريع التي يتم إطلاقها بين وكالة الفضاء الروسية والجامعة ويتم تنفيذه كجزء من تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي بموجبها يتم تشكيل مجمّع هندسي حديث عالي التقنية في جزيرة روسكي في فلاديفوستوك.