https://sputnikarabic.ae/20230328/يوروستات-أمريكا-المصدر-الأول-للنفط-إلى-أوروبا-في-نهاية-عام-2022-1075251262.html

"يوروستات": أمريكا المصدر الأول للنفط إلى أوروبا في نهاية عام 2022

"يوروستات": أمريكا المصدر الأول للنفط إلى أوروبا في نهاية عام 2022

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تصدرت إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية 2022، بينما انخفضت حصة روسيا من... 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T16:44+0000

2023-03-28T16:44+0000

2023-03-28T16:44+0000

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وأشارت "يوروستات" إلى أنه، في الربع الأخير من عام 2021 إلى يناير 2022، قدرت واردات النفط من روسيا بنحو 40-50 مليون برميل شهريًا، والتي بلغت على التوالي، من 24 إلى 31% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، وكانت حصة الولايات المتحدة في ذلك الوقت 10-13%.وذكرت "يوروستات" أنه في ديسمبر/ كانون الأول، عندما دخلت العقوبات المفروضة على النفط الروسي حيز التنفيذ، انخفضت حصتها في سوق الاتحاد الأوروبي إلى 4% من إجمالي الواردات الأوروبية.وفي السياق نفسه، زادت الولايات المتحدة حصتها من الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي من 6% إلى 18% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، لتصبح في المرتبة الأولى من حيث صادرات النفط إلى الاتحاد الأوروبي.وبعد بدء العملية العسكرية الروسية، يوم 24 فبراير 2022، لمنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عشر حزم من عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230328/صحيفة-إستونيا-تزود-أوكرانيا-بأسلحة-قديمة-وتشتري-جديدة-على-حساب-الاتحاد-الأوروبي-1075240177.html

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