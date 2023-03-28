عربي
مشاهد مباشرة.. وصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس 22" المتضررة إلى الأرض
https://sputnikarabic.ae/20230328/-روسيا-تستبدل-قطع-الغيار-الأجنبية-بأخرى-محلية-الصنع-لـطائرة-إم-إس-21-1075234937.html
روسيا تستبدل قطع الغيار الأجنبية بأخرى محلية الصنع لـطائرة "إم إس-21"
روسيا تستبدل قطع الغيار الأجنبية بأخرى محلية الصنع لـطائرة "إم إس-21"
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس-21" في وقت قصير. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T11:25+0000
2023-03-28T11:51+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104226/02/1042260292_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_ddaf2c1a93b85db45f8a15e819679811.jpg
وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و "آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".في وقت سابق، تحدث ميشوستين عن تقرير حكومي في مجلس الدوما، عن خطط لإجراء أول رحلة للطائرة المحلية المحدثة "إس إس جيه 100" المحلية المحدثة في غضون ثلاثة أشهر.وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن اختبارات الطيران للنماذج الأولية للطائرة الإقليمية "إيل-114" وطائرة بايكال الخفيفة المتعددة الأغراض قد أجريت بنجاح. وشدد على أنه في ديسمبر / كانون الأول، تم اعتماد محرك "بي دي-14" والجناح المركب على "إم إس-21".
https://sputnikarabic.ae/20230328/أخطر-5-قنابل-جوية-روسية-إحداها-تفجر-سحابة-غازية-فيديو-1075228985.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104226/02/1042260292_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ca4d29781ab4ecd8fa02f2617456684f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار العالم الآن

روسيا تستبدل قطع الغيار الأجنبية بأخرى محلية الصنع لـطائرة "إم إس-21"

11:25 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 11:51 GMT 28.03.2023)
© Sputnik . Sergey Mamontov /  / الانتقال إلى بنك الصورمعهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة "إم إس-21"
معهد أبحاث الطيران في ريف موسكو: نموذج تجريبي من طائرة إم إس-21 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس-21" في وقت قصير.
وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و "آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".
قنبلة جوية في المطار مخصصة لقوات الجوية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
أخطر 5 قنابل جوية روسية... إحداها تفجر "سحابة غازية"... فيديو
10:51 GMT
في وقت سابق، تحدث ميشوستين عن تقرير حكومي في مجلس الدوما، عن خطط لإجراء أول رحلة للطائرة المحلية المحدثة "إس إس جيه 100" المحلية المحدثة في غضون ثلاثة أشهر.
اختبارات للطائرة "إم إس-21" بمحرك "بي دي-14"
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
1/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
2/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
3/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
4/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
5/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
6/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي

7/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
8/8
© Sputnik . Nina Padalko
/
الانتقال إلى بنك الصور
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن اختبارات الطيران للنماذج الأولية للطائرة الإقليمية "إيل-114" وطائرة بايكال الخفيفة المتعددة الأغراض قد أجريت بنجاح. وشدد على أنه في ديسمبر / كانون الأول، تم اعتماد محرك "بي دي-14" والجناح المركب على "إم إس-21".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала