روسيا تستبدل قطع الغيار الأجنبية بأخرى محلية الصنع لـطائرة "إم إس-21"

وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و "آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".في وقت سابق، تحدث ميشوستين عن تقرير حكومي في مجلس الدوما، عن خطط لإجراء أول رحلة للطائرة المحلية المحدثة "إس إس جيه 100" المحلية المحدثة في غضون ثلاثة أشهر.وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن اختبارات الطيران للنماذج الأولية للطائرة الإقليمية "إيل-114" وطائرة بايكال الخفيفة المتعددة الأغراض قد أجريت بنجاح. وشدد على أنه في ديسمبر / كانون الأول، تم اعتماد محرك "بي دي-14" والجناح المركب على "إم إس-21".
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية "إم إس-21" في وقت قصير.
وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى "مركبات بلا حدود": "في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة "إم إس-21"، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة "روساتوم" الحكومية، وقسم "يوماتكس" التابع لها، و"روستيخ"، و"سيستيما إف ك"، وجامعة "موسكو الحكومية لومونوسوف"، و"دي.آي. مينديليف" و "آر سي تي يو" في هذا العمل المهم".
طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي
وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن اختبارات الطيران للنماذج الأولية للطائرة الإقليمية "إيل-114" وطائرة بايكال الخفيفة المتعددة الأغراض قد أجريت بنجاح. وشدد على أنه في ديسمبر / كانون الأول، تم اعتماد محرك "بي دي-14" والجناح المركب على "إم إس-21".