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https://sputnikarabic.ae/20230328/50-عاما-على-هزيمة-أمريكا-في-حرب-فيتنام-58-ألف-قتيل-وأكثر-من-300-ألف-جريح-1075252945.html
50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح
50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح
يوافق الـ 29 من مارس/ آذار الجاري مرور 50 عاما على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام بعد سنوات من الحرب التي انتهت بهزيمة مذلة للأمريكيين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-28T17:18+0000
2023-03-28T17:22+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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ورغم مرور نصف قرن على نهاية حرب فيتنام، إلا أن آثارها لا تزال باقية، كما يقول تقرير نشره موقع "ستريبز" الأمريكي بهذه المناسبة.وأشار التقرير إلى أن حرب فيتنام كانت واحدة من الحروب التي أثارت خلافا سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن خسائرها البشرية قدرت بـ:ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الجنود الأمريكيين الذين تم إرسالهم إلى حرب فيتنام منذ بدايتها في 1964 حتى عام 1973 وصل إلى 2.7 مليون جندي.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الصراع في فيتنام عام 1964 استنادا إلى انتصارها مع دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.لكن بعد سنوات من الحرب خرجت القوات الأمريكية بهزيمة مذلة وخسائر مادية وبشرية هائلة، مما خلف صدمة كبرى في الداخل الأمريكي، جعلتها بمثابة وصمة عار في تاريخ الجيش الأمريكي.يذكر أن حرب فيتنام لم تكن آخر الحروب الخاسرة التي خاضها الجيش الأمريكي، بل تلاها عدة حروب جميعها كانت نتائجها كارثية على العالم وانتهت بهزائم مذلة وأبرزها غزو العراق عام 2003، الذي تسبب في تدمير الدولة وتحويلها إلى تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وحرب أفغانستان، التي انتهت بانسحاب فوضوي للجيش الأمريكي عام 2021 بعد 20 عاما من إطلاقها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html
https://sputnikarabic.ae/20200705/بينها-مخلب-النسر-أسوأ-5-هزائم-في-تاريخ-الجيش-الأمريكي-1045920682.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح

17:18 GMT 28.03.2023 (تم التحديث: 17:22 GMT 28.03.2023)
© AP Photo / حرب أمريكا في فيتنام
حرب أمريكا في فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
© AP Photo /
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يوافق الـ 29 من مارس/ آذار الجاري مرور 50 عاما على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام بعد سنوات من الحرب التي انتهت بهزيمة مذلة للأمريكيين.
ورغم مرور نصف قرن على نهاية حرب فيتنام، إلا أن آثارها لا تزال باقية، كما يقول تقرير نشره موقع "ستريبز" الأمريكي بهذه المناسبة.
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وأشار التقرير إلى أن حرب فيتنام كانت واحدة من الحروب التي أثارت خلافا سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن خسائرها البشرية قدرت بـ:
58 ألف قتيل.
304 آلاف جريح.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الجنود الأمريكيين الذين تم إرسالهم إلى حرب فيتنام منذ بدايتها في 1964 حتى عام 1973 وصل إلى 2.7 مليون جندي.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الصراع في فيتنام عام 1964 استنادا إلى انتصارها مع دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
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لكن بعد سنوات من الحرب خرجت القوات الأمريكية بهزيمة مذلة وخسائر مادية وبشرية هائلة، مما خلف صدمة كبرى في الداخل الأمريكي، جعلتها بمثابة وصمة عار في تاريخ الجيش الأمريكي.
يذكر أن حرب فيتنام لم تكن آخر الحروب الخاسرة التي خاضها الجيش الأمريكي، بل تلاها عدة حروب جميعها كانت نتائجها كارثية على العالم وانتهت بهزائم مذلة وأبرزها غزو العراق عام 2003، الذي تسبب في تدمير الدولة وتحويلها إلى تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وحرب أفغانستان، التي انتهت بانسحاب فوضوي للجيش الأمريكي عام 2021 بعد 20 عاما من إطلاقها.
© Sputnikأسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
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