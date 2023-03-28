https://sputnikarabic.ae/20230328/50-عاما-على-هزيمة-أمريكا-في-حرب-فيتنام-58-ألف-قتيل-وأكثر-من-300-ألف-جريح-1075252945.html

50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح

50 عاما على هزيمة أمريكا في حرب فيتنام... 58 ألف قتيل وأكثر من 300 ألف جريح

يوافق الـ 29 من مارس/ آذار الجاري مرور 50 عاما على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام بعد سنوات من الحرب التي انتهت بهزيمة مذلة للأمريكيين. 28.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-28T17:18+0000

2023-03-28T17:18+0000

2023-03-28T17:22+0000

رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102740/22/1027402274_0:432:3600:2457_1920x0_80_0_0_d32eb61f4831c77f94404d0c10e2d707.jpg

ورغم مرور نصف قرن على نهاية حرب فيتنام، إلا أن آثارها لا تزال باقية، كما يقول تقرير نشره موقع "ستريبز" الأمريكي بهذه المناسبة.وأشار التقرير إلى أن حرب فيتنام كانت واحدة من الحروب التي أثارت خلافا سياسيا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن خسائرها البشرية قدرت بـ:ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد الجنود الأمريكيين الذين تم إرسالهم إلى حرب فيتنام منذ بدايتها في 1964 حتى عام 1973 وصل إلى 2.7 مليون جندي.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الصراع في فيتنام عام 1964 استنادا إلى انتصارها مع دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.لكن بعد سنوات من الحرب خرجت القوات الأمريكية بهزيمة مذلة وخسائر مادية وبشرية هائلة، مما خلف صدمة كبرى في الداخل الأمريكي، جعلتها بمثابة وصمة عار في تاريخ الجيش الأمريكي.يذكر أن حرب فيتنام لم تكن آخر الحروب الخاسرة التي خاضها الجيش الأمريكي، بل تلاها عدة حروب جميعها كانت نتائجها كارثية على العالم وانتهت بهزائم مذلة وأبرزها غزو العراق عام 2003، الذي تسبب في تدمير الدولة وتحويلها إلى تربة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وحرب أفغانستان، التي انتهت بانسحاب فوضوي للجيش الأمريكي عام 2021 بعد 20 عاما من إطلاقها.

https://sputnikarabic.ae/20230115/رغم-امتلاكه-أضخم-ميزانية-دفاع-في-العالم-الجيش-الأمريكي-يتحول-إلى-قوة-جوفاء-1072296047.html

https://sputnikarabic.ae/20200705/بينها-مخلب-النسر-أسوأ-5-هزائم-في-تاريخ-الجيش-الأمريكي-1045920682.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية