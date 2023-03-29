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https://sputnikarabic.ae/20230329/آيه-آر---2-صاروخ-صيني-للطائرات-المسيرة-1075281525.html
"آيه آر - 2"... صاروخ صيني للطائرات المسيرة
"آيه آر - 2"... صاروخ صيني للطائرات المسيرة
تطور الصين أنواعا مختلفة من الصواريخ المخصصة للإطلاق من متن الطائرات المسيرة ومنها الصاروخ "إيه آر - 2" المصمم لمهام مكافحة الإرهاب. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:13+0000
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يصنف "إيه آر - 2" ضمن صواريخ "جو - أرض" قصير المدى، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي أوضح أن الصين طورته للعمل على متن طائراتها المسيرة خلال المهام القتالية المحدودة.ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام الصاروخ على أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، كما يمكن استخدامه على متن المروحيات الهجومية بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على تصميمه.ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إيه آر - 2"؟ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ يشكل سلاحا فعالا ضد الأفراد والمركبات المدرعة والملاجئ المحصنة إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد المنشآت التقليدية التي تستخدم لأغراض عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230327/ما-هي-قدرات-الطائرة-المسيرة-الصينية-سي-إتش---5-1075205392.html
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رصد عسكري, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, الأخبار, أخبار العالم الآن

"آيه آر - 2"... صاروخ صيني للطائرات المسيرة

11:13 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 29.03.2023)
© AFP 2023 / NOEL CELISطائرة صينية مسيرة وينغ لونغ
طائرة صينية مسيرة وينغ لونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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تطور الصين أنواعا مختلفة من الصواريخ المخصصة للإطلاق من متن الطائرات المسيرة ومنها الصاروخ "إيه آر - 2" المصمم لمهام مكافحة الإرهاب.
يصنف "إيه آر - 2" ضمن صواريخ "جو - أرض" قصير المدى، حسبما ذكر موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي، الذي أوضح أن الصين طورته للعمل على متن طائراتها المسيرة خلال المهام القتالية المحدودة.
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ولفت الموقع إلى أنه يمكن استخدام الصاروخ على أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، كما يمكن استخدامه على متن المروحيات الهجومية بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على تصميمه.

ما هي المواصفات الفنية للصاروخ "إيه آر - 2"؟

وزن الصاروخ: 20 كغم.
وزن الرأس الحربي: 5 كغم.
المدى: 8 كلم.
السرعة: 735 كلم/ ساعة.
ولفت الموقع إلى أن هذا الصاروخ يشكل سلاحا فعالا ضد الأفراد والمركبات المدرعة والملاجئ المحصنة إضافة إلى إمكانية استخدامه ضد المنشآت التقليدية التي تستخدم لأغراض عسكرية.
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