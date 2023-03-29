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https://sputnikarabic.ae/20230329/أردوغان-محطة-أكويو-تكتسب-صفة-نووية-رسميا-في-أبريل-المقبل-1075281278.html
أردوغان يعلن موعد ضخ "الوقود النووي" إلى محطة "أكويو" التركية
أردوغان يعلن موعد ضخ "الوقود النووي" إلى محطة "أكويو" التركية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، في محافظة مرسين جنوبي البلاد، سيبدأ في 27 نيسان/أبريل... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T11:10+0000
2023-03-29T11:35+0000
العالم
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وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "في 27 أبريل من المقرر ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، وبعد ذلك ستُعد المحطة نووية رسميًا".وتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.يذكر أن الاتفاقية بين روسيا وتركيا حول بناء محطة "أكويو" بالقرب من مدينة مرسين، تم توقيعها في عام 2010، وتضم المحطة 4 وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط لكل وحدة منها. وحسب المعلومات المتوفرة، تبلغ قيمة المشروع نحو 20 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20220329/محطة-أكويو-النووية-تشهد-أهم-عملية-تجميع-في-2022-1060605663.html
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العالم

أردوغان يعلن موعد ضخ "الوقود النووي" إلى محطة "أكويو" التركية

11:10 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.03.2023)
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، في محافظة مرسين جنوبي البلاد، سيبدأ في 27 نيسان/أبريل المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة خلال اجتماع للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "في 27 أبريل من المقرر ضخ الوقود النووي إلى محطة أكويو للطاقة النووية، وبعد ذلك ستُعد المحطة نووية رسميًا".
وتعتبر محطة " أكويو" أول مشروع في العالم لمحطة كهروذرية يتم تنفيذه على أساس نموذج (ابنِ — امتلك — شغّل)، وفقًا لهذا النموذج، ستقوم روسيا ببناء المحطة وستمتلكها وتديرها.
تركيب وعاء أول مفاعل في محطة أكويو للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
محطة أكويو النووية تشهد أهم عملية تجميع في 2022
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يذكر أن الاتفاقية بين روسيا وتركيا حول بناء محطة "أكويو" بالقرب من مدينة مرسين، تم توقيعها في عام 2010، وتضم المحطة 4 وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط لكل وحدة منها. وحسب المعلومات المتوفرة، تبلغ قيمة المشروع نحو 20 مليار دولار.
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