https://sputnikarabic.ae/20230329/إسرائيل-تطلق-قمرا-صناعيا-جديدا-للتجسس-على-إيران-ونتنياهو-يعلق-فيديوهات-1075304406.html

إسرائيل تطلق قمرا صناعيا جديدا للتجسس على إيران ونتنياهو يعلق.. فيديوهات

إسرائيل تطلق قمرا صناعيا جديدا للتجسس على إيران ونتنياهو يعلق.. فيديوهات

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، بلاده، بإطلاق قمر الاستطلاع "أوفيك 13"، المخصص بما في ذلك للتجسس على أهداف بعيدة في مقدمتها... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T20:59+0000

2023-03-29T20:59+0000

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وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على تويتر: "أبارك الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإسرائيلي"Ofek 13" إلى الفضاء".وأضاف: "لقد عملنا على هذا لفترة طويلة. نقوم بترقية منظومة الأمن الإسرائيلي".وفجر اليوم الأربعاء، أطلقت وزارة الدفاع والجيش والصناعات الجوية القمر الصناعي "أوفيك 13".وتم إطلاق القمر الصناعي بنجاح باستخدام قاذفة الأقمار الصناعية "شافيت" من حقل تجريبي في وسط إسرائيل.وأُطلق القمر الصناعي الإسرائيلي المخصص لأغراض التجسس بنجاح في الساعة 02:10 صباحا، وسيخضع القمر الذي يتمتع بقدرات متقدمة، لسلسلة من الاختبارات للتحقق من مستوى أدائه عند دخوله في مدار حول الأرض، بحسب موقع "والا" العبري.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي كان حاضرا في غرفة التحكم عند إطلاق القمر الصناعي، إن هذا "إنجاز مهم لا مثيل له".وأضاف: "كل من يحتاج إلى دليل إضافي على الابتكار التكنولوجي الرائد الذي يميز نظام الأمن الإسرائيلي حصل عليه اليوم بطريقة واضحة".وأضاف: "لقد أثبتت إسرائيل بالفعل عدة مرات قدراتها المتنوعة في مجال الفضاء وهي من بين قائمة محدودة من الدول التي تمتلك هذه القدرات، والتي سنواصل تطويرها وتعميقها".وتابع غالانت: "سنستمر في إثبات أن السماء ليست الحد الأقصى لجهاز الأمن الإسرائيلي، الذي يعمل على تحسين قدراته العملياتية في جميع الأبعاد وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات".وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن "أوفيك 13 هو قمر صناعي للمراقبة بالرادار تم تطويره بالكامل في إسرائيل ويتميز بقدرات تصوير نهارية وليلية متقدمة".وأوضح البيان أنه "سيتم استخدام القمر الصناعي للمراقبة والتصوير المتقدم من الفضاء، وخاصة من الوجهات البعيدة مثل إيران".وتابع "بذلك، سينضم إلى عشرات الأقمار الصناعية الأخرى من عائلة "أوفيك" للأقمار الصناعية التي تديرها شعبة الاستخبارات في جيش الدفاع الإسرائيلي".وأضاف البيان: "مباشرة بعد الإطلاق، دخل القمر الصناعي المدار بنجاح، وبدأ في إرسال البيانات وأكمل سلسلة أولية من الاختبارات وفقًا لخطط الإطلاق الأصلية. في نهاية جولة الاختبارات، عندما يعتبر القمر الصناعي نشطًا، ستنقله وزارة الدفاع إلى وحدة استخبارات الجيش الإسرائيلي 9900 للاستخدام العملي".

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