https://sputnikarabic.ae/20230329/إصابة-مجندة-إسرائيلية-خلال-تدريب-روتيني-في-قاعدة-للجيش-جنوبي-البلاد--1075296806.html
إصابة مجندة إسرائيلية خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش جنوبي البلاد
إصابة مجندة إسرائيلية خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش جنوبي البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة مجندة بجروح متوسطة خلال تدريب روتيني في إحدى قواعده جنوبي البلاد. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T15:57+0000
2023-03-29T15:57+0000
2023-03-29T16:02+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "أصيبت مجندة بجروح متوسطة الليلة خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد".وأضاف: "تم إجلاء المجندة لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلتها. الحادث قيد التحقيق".وخلال الآونة الأخيرة تزايدت الإصابات المعلنة للجنود الإسرائيليين خلال التدريبات.وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 3 من جنوده بجروح نتيجة شظايا خلال تدريب روتيني.والشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي من لواء المظليين بجروح خطيرة أثناء التدريب في قاعدة جنوبي البلاد.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.وقال بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "3 جنود قتلوا في مواجهات في الضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى، فيما انتحر 14 جنديا إسرائيليا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إصابة مجندة إسرائيلية خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش جنوبي البلاد
15:57 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 16:02 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة مجندة بجروح متوسطة خلال تدريب روتيني في إحدى قواعده جنوبي البلاد.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "أصيبت مجندة بجروح متوسطة الليلة خلال تدريب روتيني في قاعدة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد".
وأضاف: "تم إجلاء المجندة لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلتها. الحادث قيد التحقيق".
وخلال الآونة الأخيرة تزايدت الإصابات المعلنة للجنود الإسرائيليين خلال التدريبات.
وفي 13 مارس/آذار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 3 من جنوده بجروح نتيجة شظايا خلال تدريب روتيني.
والشهر الماضي، تم الإبلاغ عن حادثة مماثلة، حيث أصيب جندي إسرائيلي
من لواء المظليين بجروح خطيرة أثناء التدريب في قاعدة جنوبي البلاد.
وكان الجيش الإسرائيلي
أعلن مقتل 44 من جنوده خلال عام 2022، بينهم 3 سقطوا في مواجهات مع مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية، و14 قضوا منتحرين.
وقال بيان لشعبة الأفراد (قسم القوى البشرية) التابعة للجيش الإسرائيلي، إن "3 جنود قتلوا في مواجهات في الضفة الغربية و17 في حوادث أخرى، بينهم 3 في حوادث عملياتية (قتلوا عن طريق الخطأ بنيران زملائهم)، و2 في حوادث جوية، وجندي واحد في حادثة تدريب، و6 في حوادث طرق مدنية، وجندي واحد في حادثة طرق عسكرية، و4 في حوادث أخرى، فيما انتحر 14 جنديا إسرائيليا
".