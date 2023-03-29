https://sputnikarabic.ae/20230329/إعلام-محكمة-باكستانية-تصدر-مذكرة-ضبط-بحق-عمران-خان-1075291770.html
إعلام: محكمة باكستانية تصدر مذكرة ضبط بحق عمران خان
إعلام: محكمة باكستانية تصدر مذكرة ضبط بحق عمران خان
أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T13:54+0000
2023-03-29T13:54+0000
2023-03-29T13:54+0000
باكستان
عمران خان
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وأفادت وسائل إعلام، بأن "المحكمة أصدرت قرارها بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة"، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد رفض التماس قدّمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان ومثوله أمامها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارًا بتوقيف خان، الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، إثر محاولات لإلقاء القبض عليه، الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.
https://sputnikarabic.ae/20230318/القضاء-الباكستاني-يرجئ-محاكمة-عمران-خان-بتهمة-الفساد-المالي-حتى-30-مارس-الجاري-1074890548.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, عمران خان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, عمران خان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: محكمة باكستانية تصدر مذكرة ضبط بحق عمران خان
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أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية قضية "التهديد" بحق قاضية في إحدى المحاكم الجنائية.
وأفادت وسائل إعلام
، بأن "المحكمة أصدرت قرارها بسبب تكرار تغيب عمران خان عن حضور جلسة المحاكمة"، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد رفض التماس قدّمه محامي عمران خان لاستثنائه من حضور المحاكمة، بسبب ما وصفه بـ"تهديدات على حياته".
وطالبت المحكمة بتوقيف عمران خان ومثوله أمامها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
ويواجه خان، الذي أطيح به من منصبه العام الماضي إثر تصويت بسحب الثقة، عدة اتهامات بالفساد
من بينها الاستيلاء على هدايا تعود للدولة قدمتها دول أخرى.
وأصدرت محكمة في إسلام آباد قرارًا بتوقيف خان، الشهر الماضي، ولكنه تحصن على مدار أسابيع في المجمع السكني حيث يقيم شرقي مدينة لاهور، وسط مؤيديه.
وتصدى مؤيدو خان للشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة
، إثر محاولات لإلقاء القبض عليه، الأسبوع الماضي، وأصيب 100 من أفراد الشرطة.
ووافق خان على المثول أمام جلسة الاستماع، بعدما رفضت المحكمة طلبه بإلغاء قرار توقيفه رغم مقاومة مؤيديه.