https://sputnikarabic.ae/20230329/إعلام-وضع-أكثر-من-ألف-مهاجر-وصلوا-إلى-بريطانيا-في-مبنى-لسجن-سابق-1075300661.html

إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق

إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق

كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم وضع نحو 1.2 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية في سجن قديم يقع جنوب إنجلترا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T18:44+0000

2023-03-29T18:44+0000

2023-03-29T18:44+0000

العالم

بريطانيا

سجن

مهاجر غير شرعي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073893185_0:278:720:683_1920x0_80_0_0_bb270661dd2ecbc70ee42d48e717f3bd.jpg

وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، بأنه "سيتم إيواء ما يصل إلى 1200 مهاجر في سجن سابق في (مدينة) بيكسهيل، شرقي (مقاطعة) ساسكس".وبحسب الصحيفة، فإن أحد المرافق التي تم اختيارها لإيواء اللاجئين كان في الخدمة حتى عام 1992 كسجن من الفئة الثالثة - المستوى قبل الأخير من السرية.وفقا لشبكة "سكاي نيوز"، كان السجن غالبا ما يتعرض لأعمال شغب، مما تسبب في أضرار للعديد من المباني، ولكن تم إغلاق السجن لاحقًا وتحويله إلى مركز تدريب.تأمل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في البدء بتوطين 51 ألف مهاجر يقيمون في فنادق في أربعة مواقع مختارة بحلول أوائل الصيف، حسبما كتبت صحيفة "التايمز".وأعلنت سلطات المملكة المتحدة، في وقت سابق، عن خطط لاستخدام أربع قواعد عسكرية لإعادة توطين المهاجرين. اثنتين من هذه القواعد تقعان في مقاطعتي إسيكس ولينكولنشاير، وهما قواعد سلاح الجو الملكي. توجد القاعدتان الأخريان في شرق ساسكس ويوركشاير، والأخيرة موجودة في دائرة ريتشموند، ويمثلها في البرلمان رئيس الوزراء ريشي سوناك.

https://sputnikarabic.ae/20230325/بريطانيا-تخطط-لنقل-المهاجرين-من-الفنادق-إلى-قواعد-عسكرية-1075122771.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, بريطانيا, سجن, مهاجر غير شرعي