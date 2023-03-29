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https://sputnikarabic.ae/20230329/إعلام-وضع-أكثر-من-ألف-مهاجر-وصلوا-إلى-بريطانيا-في-مبنى-لسجن-سابق-1075300661.html
إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق
إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق
كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم وضع نحو 1.2 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية في سجن قديم يقع جنوب إنجلترا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T18:44+0000
2023-03-29T18:44+0000
العالم
بريطانيا
سجن
مهاجر غير شرعي
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وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، بأنه "سيتم إيواء ما يصل إلى 1200 مهاجر في سجن سابق في (مدينة) بيكسهيل، شرقي (مقاطعة) ساسكس".وبحسب الصحيفة، فإن أحد المرافق التي تم اختيارها لإيواء اللاجئين كان في الخدمة حتى عام 1992 كسجن من الفئة الثالثة - المستوى قبل الأخير من السرية.وفقا لشبكة "سكاي نيوز"، كان السجن غالبا ما يتعرض لأعمال شغب، مما تسبب في أضرار للعديد من المباني، ولكن تم إغلاق السجن لاحقًا وتحويله إلى مركز تدريب.تأمل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في البدء بتوطين 51 ألف مهاجر يقيمون في فنادق في أربعة مواقع مختارة بحلول أوائل الصيف، حسبما كتبت صحيفة "التايمز".وأعلنت سلطات المملكة المتحدة، في وقت سابق، عن خطط لاستخدام أربع قواعد عسكرية لإعادة توطين المهاجرين. اثنتين من هذه القواعد تقعان في مقاطعتي إسيكس ولينكولنشاير، وهما قواعد سلاح الجو الملكي. توجد القاعدتان الأخريان في شرق ساسكس ويوركشاير، والأخيرة موجودة في دائرة ريتشموند، ويمثلها في البرلمان رئيس الوزراء ريشي سوناك.
https://sputnikarabic.ae/20230325/بريطانيا-تخطط-لنقل-المهاجرين-من-الفنادق-إلى-قواعد-عسكرية-1075122771.html
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العالم, بريطانيا, سجن, مهاجر غير شرعي
العالم, بريطانيا, سجن, مهاجر غير شرعي

إعلام: وضع أكثر من ألف مهاجر وصلوا إلى بريطانيا في مبنى لسجن سابق

18:44 GMT 29.03.2023
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociauxمهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء مهددون بالترحيل من تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Photo / Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux
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كشفت وسائل إعلام بريطانية أنه سيتم وضع نحو 1.2 ألف مهاجر وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني عبر القناة الإنجليزية في سجن قديم يقع جنوب إنجلترا.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الأربعاء، بأنه "سيتم إيواء ما يصل إلى 1200 مهاجر في سجن سابق في (مدينة) بيكسهيل، شرقي (مقاطعة) ساسكس".
وبحسب الصحيفة، فإن أحد المرافق التي تم اختيارها لإيواء اللاجئين كان في الخدمة حتى عام 1992 كسجن من الفئة الثالثة - المستوى قبل الأخير من السرية.
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بريطانيا تخطط لنقل المهاجرين من الفنادق إلى قواعد عسكرية
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وفقا لشبكة "سكاي نيوز"، كان السجن غالبا ما يتعرض لأعمال شغب، مما تسبب في أضرار للعديد من المباني، ولكن تم إغلاق السجن لاحقًا وتحويله إلى مركز تدريب.
تأمل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة في البدء بتوطين 51 ألف مهاجر يقيمون في فنادق في أربعة مواقع مختارة بحلول أوائل الصيف، حسبما كتبت صحيفة "التايمز".
وأعلنت سلطات المملكة المتحدة، في وقت سابق، عن خطط لاستخدام أربع قواعد عسكرية لإعادة توطين المهاجرين. اثنتين من هذه القواعد تقعان في مقاطعتي إسيكس ولينكولنشاير، وهما قواعد سلاح الجو الملكي. توجد القاعدتان الأخريان في شرق ساسكس ويوركشاير، والأخيرة موجودة في دائرة ريتشموند، ويمثلها في البرلمان رئيس الوزراء ريشي سوناك.
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