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إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية
إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية
أغلقت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، كافة الموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية نظرا للظروف الجوية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:26+0000
2023-03-29T07:32+0000
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وأعلنت المديرية العامة للموانئ أنه تم "إغلاق كافة الموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية عدا الميناء التجاري في طرطوس".وقال مدير عام الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، إنه "تم إغلاق جميع الموانئ عدا الميناء التجاري بطرطوس بوجه الصيد والملاحة البحرية، نتيجة لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".ووجه قبرصلي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.وتضرب سوريا حاليا رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 100 كم في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السورية، وهو ما له تأثير على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية وارتفاع أمواج البحر.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار

إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية

07:26 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 07:32 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanميناء اللاذقية - سوريا
ميناء اللاذقية - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
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أغلقت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، كافة الموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية نظرا للظروف الجوية.
وأعلنت المديرية العامة للموانئ أنه تم "إغلاق كافة الموانئ في محافظتي طرطوس واللاذقية عدا الميناء التجاري في طرطوس".
وقال مدير عام الموانئ العميد المهندس سامر قبرصلي، إنه "تم إغلاق جميع الموانئ عدا الميناء التجاري بطرطوس بوجه الصيد والملاحة البحرية، نتيجة لاشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
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ووجه قبرصلي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.
وتضرب سوريا حاليا رياح جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 100 كم في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية السورية، وهو ما له تأثير على المناطق الغربية والوسطى والجنوبية وارتفاع أمواج البحر.
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