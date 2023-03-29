https://sputnikarabic.ae/20230329/إيران-تنفي-صلتها-بالتخطيط-لشن-هجمات-على-أهداف-إسرائيلية-في-أثينا-1075304609.html

إيران تنفي صلتها بالتخطيط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في أثينا

إيران تنفي صلتها بالتخطيط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية في أثينا

نفت إيران، اليوم الأربعاء، أية صلة تربطها بالتخطيط لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الإيرانية في أثينا على حسابها بموقع تويتر، بعد يوم من إعلان اليونان اعتقال خلية يشتبه أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في العاصمة.وقال البيان: "السفارة الإيرانية تنفي بشدة الإشاعات التي تروج لها المصادر الصهيونية واتهاماتها الباطلة".وأمس الثلاثاء أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز المخابرات (الموساد) ساهم في الكشف عن خلية إيرانية يشتبه أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في أثينا.وذكر المكتب نقلا عن بيان "الموساد"، أن "الخلية التي تم الكشف عنها اليوم في اليونان هي حالة خطيرة أحبطتها قوات الأمن اليونانية بنجاح".وأضاف البيان أن هذه "هي محاولة إضافية من قبل إيران لارتكاب أعمال إرهابية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج".وأوضح أنه بعد التحقيق مع المشتبه بهم في اليونان، قدم الموساد مساعدة استخباراتية في تفكيك خلية مرتبطة بإيران وأساليب عملها".وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أن الخلية التي تعمل في اليونان هي جزء من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران وتمتد عبر العديد من البلدان.وقبل ذلك، أعلنت الشرطة اليونانية اعتقال شابين باكستانيين من أصل إيراني قالت إنهما كانا يخططان لشن هجمات على مناطق يرتادها إسرائيليون في وسط أثينا.

https://sputnikarabic.ae/20230328/الموساد-ساعدنا-اليونان-في-الكشف-عن-خلية-إيرانية-كانت-تخطط-لتنفيذ-هجمات-إرهابية-1075254318.html

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