https://sputnikarabic.ae/20230329/اختراق-دبابة-ليوبارد-2-الألمانية-بقذيفة-بلا-حشوة-متفجرة-فيديو-1075286732.html

اختراق دبابة "ليوبارد 2" الألمانية بقذيفة بلا حشوة متفجرة... فيديو

اختراق دبابة "ليوبارد 2" الألمانية بقذيفة بلا حشوة متفجرة... فيديو

تتمتع دبابات "ليوبارد -1إي5" الألمانية، التي وعد الغرب بتسليمها إلى القوات المسلحة التابعة لنظام كييف، بحماية ضعيفة للغاية وفقا للمعايير الحديثة، بحسب بعض... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T13:33+0000

2023-03-29T13:33+0000

2023-03-29T13:33+0000

العالم

شراء دبابات

ليوبارد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg

وأظهرت مقاطع فيديو نشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض بعض هذه الدبابات لعمليات قصف، لكن النتائج كانت بعكس الضجة الإعلامية التي رافقت هذه الدبابات من حيث قدرات دروعها ومقاومتها للمختلف المقذوفات، بحسب المزاعم.وتظهر المشاهد اشتعال النيران بدبابات "Danish Leopard 2A5DK" الألمانية المزودة بمدفع أملس من طراز "L44" عيار 120 ملم، حيث أصيبت بمقذوف من نوع "DM33" قادر على اختراق الدروع من مسافة 2000 متر.ويؤكد حجم وشكل الثقب الذي حدث في برج الدبابة، وهي المنطقة التي من المفترض أن تكون أكثر الأماكن أمنا من حيث الدروع، مدى ضعف هذه المدرعات، حيث يظهر أن سمك الدرع في منطقة إطار المدفع (القاعدة التي يستند عليها) بالكاد يزيد عن 100 مم، والجوانب نحو 60 مم.بالنظر إلى الحقائق الحالية، فإن احتمال حدوث بعض التعزيز الخاص لحماية هذه الدبابات، والتي يتم إعدادها لتزويد القوات المسلحة لأوكرانيا، هو احتمال قليل جدا، بل ونادر.وفي أحسن الأحوال، سيتم تزويدها في بعض الأماكن بحماية ديناميكية مركبة تم تطويرها في الحقبة السوفييتية، قادرة على تحييد الرؤوس الحربية التراكمية الأحادية الكتلة. لذلك، يتوقع الخبراء أن يتم تدمير دبابات "Leopard 1A5" بسهولة إلى حد ما بمدافع 115 ملم و125 ملم، ولأمر نفسه ينطبق على دبابة "Leopard 2A4s" التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا.شاهد أيضا: القوات الروسية تدمر مدرعة مطورة على أساس "ليوبارد1" بقذيفة واحدة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230328/إعلام-غربي-ينشر-خصائص-فخر-القذائف-الأمريكية-الذكية-التي-دمرها-الجيش-الروسي-1075249780.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, شراء دبابات, ليوبارد