https://sputnikarabic.ae/20230329/استخدام-اليورانيوم-المنضب-في-النزاعات-العسكرية-1075275562.html
استخدام اليورانيوم المنضب في النزاعات العسكرية
استخدام اليورانيوم المنضب في النزاعات العسكرية
التطبيق العملي العسكري الرئيسي لليورانيوم المنضب هو في القذائف الخارقة للدروع. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا عن الحقائق الرئيسية حول استخدام اليورانيوم... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:43+0000
2023-03-29T09:43+0000
2023-03-29T09:43+0000
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
استخدام اليورانيوم المنضب في النزاعات العسكرية
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التطبيق العملي العسكري الرئيسي لليورانيوم المنضب هو في القذائف الخارقة للدروع. يقدم لكم فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا عن الحقائق الرئيسية حول استخدام اليورانيوم المنضب في النزاعات العسكرية.