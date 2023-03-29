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https://sputnikarabic.ae/20230329/اكتشاف-مقبرة-تاريخية-تعود-لأسرة-جين-العظيمفيديو-1075292435.html
اكتشاف مقبرة تاريخية تعود لأسرة جين العظيم...فيديو
اكتشاف مقبرة تاريخية تعود لأسرة جين العظيم...فيديو
اكتشف علماء الآثار قبرًا مزخرفا من الطوب يعود إلى فترة "جين العظيم" في مقاطعة شنشي الصينية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:15+0000
2023-03-29T14:15+0000
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تم إجراء الحفريات من قبل معهد مقاطعة شانشي للآثار بالقرب من قرية دونغفنغشان في مقاطعة يوانكو نتيجة لأعمال بناء خط أنابيب جديد.يعود تاريخ القبر إلى عهد أسرة جين، وهي فترة تعرف رسميًا باسم "جين العظيم"، والتي كانت موجودة من 1115 م حتى 1234 م. تم إنشاء سلالة جين في جيلين وهيلونغجيانغ الحديثة على يد زعيم قبيلة جورتش، أغودا. استمرت السلالة في الحكم حتى انتحر الإمبراطور الأخير أيزونغ بشنق نفسه لتجنب الوقوع في قبضة المغول.اكتشف علماء الآثار مقبرة مربعة الشكل من الآجر مبنية من الآجر المنحوت مطعم بالخشب، يتكون القبر من حجرة الدفن الرئيسية التي يتم الوصول إليها من خلال ممر متدرج يؤدي عبر ممر من مدخل مغلق.يبلغ طول حجرة الدفن نحو مترين على كل جانب ويصل ارتفاعها إلى 3.4 متر لتشكيل سقف مثمن الأضلاع به 13 طبقة من الطوب المائل المكدس، بحسب ما نقل موقع heritagedaily.يُظهر الجدار الشمالي للغرفة بوابة حراسة محاطة على كلا الجانبين مع صورة لرجل وامرأة يجلسان خلف طاولات على كراسي منحوتة بشكل مزخرف. يظهر الرجل مع لحية صغيرة وهو يرتدي ثوبًا بحزام حول خصره ، بينما ترتدي المرأة ثوبًا مزدوج الصدر ويداها مطويتان في الأكمام. وتحتوي الغرفة على 3 مدافن لطفل صغير وشخصين بالغين توفوا في سن ما بين 50 و60 عامًا. وُضعت إلى جانب المدافن أواني خزفية، وأواني، ومصباح، وأواني زجاجية.كما تم الكشف أيضًا عن شهادة شراء أرض مصنوعة من الآجر مع نقش يُترجم تقريبًا باسم "قرية وانغ" مع اسمي "Gongcao و Mingchang". يعود تاريخ الشهادة إلى نحو 1190 م إلى 1196 م في عهد الإمبراطور جانغزونغ من جين.
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

اكتشاف مقبرة تاريخية تعود لأسرة جين العظيم...فيديو

14:15 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Miguel Сandеla / الانتقال إلى بنك الصورنساء يصلين في مقبرة خلال مهرجان "تشينغ مينغ"، حيث تظهر المباني السكنية العامة في الخلفية في هونغ كونغ، الصين.
نساء يصلين في مقبرة خلال مهرجان تشينغ مينغ، حيث تظهر المباني السكنية العامة في الخلفية في هونغ كونغ، الصين. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Miguel Сandеla
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اكتشف علماء الآثار قبرًا مزخرفا من الطوب يعود إلى فترة "جين العظيم" في مقاطعة شنشي الصينية.
تم إجراء الحفريات من قبل معهد مقاطعة شانشي للآثار بالقرب من قرية دونغفنغشان في مقاطعة يوانكو نتيجة لأعمال بناء خط أنابيب جديد.
يعود تاريخ القبر إلى عهد أسرة جين، وهي فترة تعرف رسميًا باسم "جين العظيم"، والتي كانت موجودة من 1115 م حتى 1234 م. تم إنشاء سلالة جين في جيلين وهيلونغجيانغ الحديثة على يد زعيم قبيلة جورتش، أغودا. استمرت السلالة في الحكم حتى انتحر الإمبراطور الأخير أيزونغ بشنق نفسه لتجنب الوقوع في قبضة المغول.
اكتشف علماء الآثار مقبرة مربعة الشكل من الآجر مبنية من الآجر المنحوت مطعم بالخشب، يتكون القبر من حجرة الدفن الرئيسية التي يتم الوصول إليها من خلال ممر متدرج يؤدي عبر ممر من مدخل مغلق.
يبلغ طول حجرة الدفن نحو مترين على كل جانب ويصل ارتفاعها إلى 3.4 متر لتشكيل سقف مثمن الأضلاع به 13 طبقة من الطوب المائل المكدس، بحسب ما نقل موقع heritagedaily.
يُظهر الجدار الشمالي للغرفة بوابة حراسة محاطة على كلا الجانبين مع صورة لرجل وامرأة يجلسان خلف طاولات على كراسي منحوتة بشكل مزخرف. يظهر الرجل مع لحية صغيرة وهو يرتدي ثوبًا بحزام حول خصره ، بينما ترتدي المرأة ثوبًا مزدوج الصدر ويداها مطويتان في الأكمام.
وتحتوي الغرفة على 3 مدافن لطفل صغير وشخصين بالغين توفوا في سن ما بين 50 و60 عامًا. وُضعت إلى جانب المدافن أواني خزفية، وأواني، ومصباح، وأواني زجاجية.
كما تم الكشف أيضًا عن شهادة شراء أرض مصنوعة من الآجر مع نقش يُترجم تقريبًا باسم "قرية وانغ" مع اسمي "Gongcao و Mingchang". يعود تاريخ الشهادة إلى نحو 1190 م إلى 1196 م في عهد الإمبراطور جانغزونغ من جين.
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