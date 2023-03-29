https://sputnikarabic.ae/20230329/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-السلام-في-أوكرانيا-بعيد-المنال-بسبب-نقص-الجهود-الدبلوماسية-الغربية-1075261620.html

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: السلام في أوكرانيا بعيد المنال بسبب نقص الجهود الدبلوماسية الغربية

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: السلام في أوكرانيا بعيد المنال بسبب نقص الجهود الدبلوماسية الغربية

صرح السفير الروسي المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لوكالة سبوتنيك بأن الصراع في أوكرانيا بعيد عن التوصل إلى حل سلمي بسبب عدم... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T01:02+0000

2023-03-29T01:02+0000

2023-03-29T01:02+0000

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وقال بوليانسكي "أعتقد أننا بعيدون جداً عن التوصل إلى السلام في هذه المرحلة، بسبب عدم وجود جهود دبلوماسية جدية من جانب الدول الغربية، الشيء الوحيد الذي يقومون به هو تزويد الأسلحة وإشعال الصراع. لذلك فمن الصعب الحديث عن أي جهود سلام معنوية وإمكانية تحقيقها في هذا العام".وأضاف بوليانسكي أن روسيا مستعدة للمشاركة في مناقشات جادة حول كيفية تحقيق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة من خلال وسائل أخرى، ولكن نظراً لعدم وجود رغبة من الغرب في مناقشة هذا الأمر، يتعين على موسكو المضي قدماً بشكل عسكري.وأوضح السفير الروسي أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا رداً على خطط المملكة المتحدة لتزويد الجيش الأوكراني بقذائف تخريبية مصنوعة من اليورانيوم المنضب.وشدد بوليانسكي على أنه لم تتم اتخاذ أي خطوات ملموسة حتى الآن لنقل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى بيلاروسيا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية في الأراضي الأوروبية منذ عقود، وتجاهلت شكاوى روسية بهذا الشأن، وأن الخطوة التي تنوي القيام بها روسيا تتوافق مع ما فعلته الولايات المتحدة لعقود.وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي في وقت سابق إن لندن ستنقل ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على التصريحات البريطانية:من جانبه، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إنه "إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بشكل سيء بالنسبة للندن". ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، استخدام قذائف اليورانيوم المنضب بأنه مظهر من مظاهر الإبادة الجماعية ضد السكان الذين تُستخدم ضدهم هذه الأسلحة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-يمكن-اعتبار-خطة-السلام-الصينية-حيال-أوكرانيا-كأساس-لتسوية-سلمية-1075004814.html

https://sputnikarabic.ae/20230325/بوتين-روسيا-لديها-ما-ترد-به-على-ذخيرة-اليورانيوم-المنضب--1075132363.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن