https://sputnikarabic.ae/20230329/التجارة-العراقية-السعودية-قدمت-مقترحات-لتطوير-الزراعة-في-البلاد-1075302453.html

التجارة العراقية: السعودية قدمت مقترحات لتطوير الزراعة في البلاد

التجارة العراقية: السعودية قدمت مقترحات لتطوير الزراعة في البلاد

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، "استنفار ملاكاتها استعدادا لموسم الحنطة التسويقي"، متوقعة تسويق 3.5 مليون طن. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T19:46+0000

2023-03-29T19:46+0000

2023-03-29T19:46+0000

العراق

السعودية

وزارة الزراعة

العالم العربي

الأخبار

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن "السعودية قدمت أكثر من مقترح لتطوير الزراعة العراقية"، كاشفا عن مناقشات بين بغداد والرياض لزرع مساحات شاسعة للأراضي القريبة من السعودية.وأشار محمد حنون إلى أن "هناك مناقشات بين الجهات العراقية والسعودية لزرع مساحات شاسعة للأراضي العراقية القريبة من السعودية"، مضيفا أن العراق يعمل باتجاه آخر من خلال مشاريع استثمارية في موضوع زراعة الحنطة بكميات كبيرة من قبل الحشد الشعبي.وأشار المسؤول العراقي إلى أن الحشد الشعبي باشر بزراعة كميات كبيرة في محافظة المثنى، إضافة إلى وجود أراض زراعية تابعة للعتبة، معربا عن تطلعه إلى جهات أخرى تساهم في عملية زراعة الحنطة والرز في البلاد كونهما من المحاصيل الاستراتيجية التي تشكل أولوية في الاقتصاد العراقي.وذكر محمد حنون أن "الجنة العليا للموسم التسويقي بدأت بوضع عدد من الضوابط لإنجاح الموسم التسويقي، منها استمرار عملية التسويق لـ24 ساعة، وهذا يحدث لأول مرة"، مضيفا أنه "تم تهيئة المخازن والمواقع المنتشرة في جميع المحافظات"، لافتا إلى أن "هناك دعما حكوميا كبيرا لإنجاح الموسم التسويقي، وتوج ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء للمعنيين بالموسم التسويقي".وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن "الموسم التسويقي يبدأ في الـ15 من نيسان المقبل"، متوقعا "تسويق من 3 - 3.5 مليون طن خلال الموسم الحالي".ومطلع الشهر الجاري، أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، انخفاضا كبيرا بمنسوب نهر دجلة في محافظة ميسان، جنوبي البلاد، بينما قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق تخفيض المساحة المقررة للزراعة.ويأتي ذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.وتهدد نقص كميات المياه نسبة كبيرة من المواطنين الذين يعملون بالأراضي الزراعية، علاوة على إمدادات المياه لباقي القطاعات، وتزايدت الدعوات لجلسات النقاش والتفاوض بين الأطراف المشتركة في تلك الأزمة والمتمثلة في تركيا وإيران وسوريا والعراق.

https://sputnikarabic.ae/20230328/الحكومة-العراقية-تجعل-مسألة-المياه-ملفا-سياديا-1075255526.html

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العراق, السعودية, وزارة الزراعة, العالم العربي, الأخبار