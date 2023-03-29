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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html
الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة
الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، في سياق العمليات النشطة وضربات المدفعية والطيران على محور دونيتسك وزابوروجيه، قضت على أكثر من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T12:36+0000
2023-03-29T12:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "على محور دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف، أسفرت عمليات وحدات مجموعة "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 500 عسكري أوكراني وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وتسع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا- بي".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات سينكوفكا وتيمكوفكا وأولشانا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وفوسيلوفسكوي وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-12". كما تم استهداف مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".وأضاف بيان الوزارة الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة راجمات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".كما تابع بيان وزارة الدفاع: "على محور خيرسون قتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير ثلاث مركبات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".
https://sputnikarabic.ae/20230329/بيسكوف-لا-يمكن-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-بطرق-سياسية-ودبلوماسية-مع-أوكرانيا-1075280650.html
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الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة

12:36 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، في سياق العمليات النشطة وضربات المدفعية والطيران على محور دونيتسك وزابوروجيه، قضت على أكثر من 500 عسكري أوكراني ودمرت 22 قطعة من المعدات.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "على محور دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف، أسفرت عمليات وحدات مجموعة "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 500 عسكري أوكراني وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وتسع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا- بي".
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات سينكوفكا وتيمكوفكا وأولشانا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وفوسيلوفسكوي وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-12". كما تم استهداف مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".
دبابة تابعة لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا
10:42 GMT
وأضاف بيان الوزارة الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة راجمات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".
كما تابع بيان وزارة الدفاع: "على محور خيرسون قتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير ثلاث مركبات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:39 GMT
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