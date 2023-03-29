https://sputnikarabic.ae/20230329/الجيش-الروسي-يقضي-على-أكثر-من-500-عسكري-أوكراني-في-محاور-مختلفة-1075286337.html

الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة

الجيش الروسي يقضي على أكثر من 500 عسكري أوكراني في محاور مختلفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية، في سياق العمليات النشطة وضربات المدفعية والطيران على محور دونيتسك وزابوروجيه، قضت على أكثر من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T12:36+0000

2023-03-29T12:36+0000

2023-03-29T12:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "على محور دونيتسك وزابوروجيه وخاركوف، أسفرت عمليات وحدات مجموعة "الجنوب" والضربات الجوية ونيران المدفعية، خلال اليوم الماضي، عن القضاء على أكثر من 500 عسكري أوكراني وتدمير دبابتين وأربع مركبات قتال للمشاة وناقلة جند مدرعة وتسع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات ومدفعي هاوتزر من طراز "مستا- بي".وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية أن "العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدات سينكوفكا وتيمكوفكا وأولشانا وكيسلوفكا بمقاطعة خاركوف، وفوسيلوفسكوي وأرتيموفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على أكثر من 35 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين ومركبتين، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من طراز "إم تي-12". كما تم استهداف مستودع ذخيرة بالقرب من قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".وأضاف بيان الوزارة الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة راجمات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" على محور كراسني ليمان".كما تابع بيان وزارة الدفاع: "على محور خيرسون قتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير ثلاث مركبات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777".

https://sputnikarabic.ae/20230329/بيسكوف-لا-يمكن-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-بطرق-سياسية-ودبلوماسية-مع-أوكرانيا-1075280650.html

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