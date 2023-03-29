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الحرس الثوري الإيراني يعلق على الأحداث الأخيرة في إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يعلق على الأحداث الأخيرة في إسرائيل
علق الحرس الثوري الإيراني، على الأحداث الأخيرة في إسرائيل، قائلا: "اليوم نقترب أكثر من أي وقت مضى من تحرير القدس وحرية الشعب الفلسطيني". 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T07:44+0000
2023-03-29T07:44+0000
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن يوم القدس العالمي هذا العام سيكون يوم إعلان نهاية ميثاق إبراهيم المشين وتسارع تراجع الصهاينة وتقدم جبهة المقاومة"، متابعا: "الكيان الصهيوني بات يواجه أزمته السياسية والاجتماعية الأكثر مرارة وتعقيدا على مر التاريخ، وجميع الأراضي المحتلة ستكون ساحة نضال من أجل تحرير القدس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وتابع شريف، أن "الكيان الصهيوني عالق اليوم في أزمات معقدة جدا، وأنه بفضل جهود أبناء الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة وبفضل الإجراءات التي اتخذها قائد الثورة وقاسم سليماني، أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة مشهد الصراع والمواجهة مع الصهاينة".وخلال الأسابيع الماضية أصبحت إسرائيل محط أنظار العالم بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة للمشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وتظاهر الآلاف من الإسرائليين في الشوارع رفضا للقرار، وضغطا على الحكومة لسحب المشاريع ووقف الاعتداء على السلطة القضائية.ومساء الإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.وذكرت هيئة البث أن نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230328/إسرائيل-قادة-الحراك-الجماهيري-يصرون-على-مواصلة-الاحتجاجات-1075238084.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلق على الأحداث الأخيرة في إسرائيل

07:44 GMT 29.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
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علق الحرس الثوري الإيراني، على الأحداث الأخيرة في إسرائيل، قائلا: "اليوم نقترب أكثر من أي وقت مضى من تحرير القدس وحرية الشعب الفلسطيني".
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن يوم القدس العالمي هذا العام سيكون يوم إعلان نهاية ميثاق إبراهيم المشين وتسارع تراجع الصهاينة وتقدم جبهة المقاومة"، متابعا: "الكيان الصهيوني بات يواجه أزمته السياسية والاجتماعية الأكثر مرارة وتعقيدا على مر التاريخ، وجميع الأراضي المحتلة ستكون ساحة نضال من أجل تحرير القدس"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتابع شريف، أن "الكيان الصهيوني عالق اليوم في أزمات معقدة جدا، وأنه بفضل جهود أبناء الشعب الفلسطيني وجبهة المقاومة وبفضل الإجراءات التي اتخذها قائد الثورة وقاسم سليماني، أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة مشهد الصراع والمواجهة مع الصهاينة".
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2023
إسرائيل.. قادة الحراك الجماهيري يصرون على مواصلة الاحتجاجات
أمس, 11:55 GMT
وخلال الأسابيع الماضية أصبحت إسرائيل محط أنظار العالم بعد تصاعد الاحتجاجات الرافضة للمشروع الحكومي لإصلاح القضاء، وتظاهر الآلاف من الإسرائليين في الشوارع رفضا للقرار، وضغطا على الحكومة لسحب المشاريع ووقف الاعتداء على السلطة القضائية.
ومساء الإثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على موافقة أغلبية زملائه في الحكومة لمنع الحرب الأهلية عبر الحوار، وأضاف في كلمة له أن الحكومة ستعطي فرصة لتمرير التعديلات القضائية عبر إجماع واسع.
وذكرت هيئة البث أن نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.
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