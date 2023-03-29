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الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق
الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق
أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T23:31+0000
2023-03-29T23:40+0000
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وقال المصدر عسكري في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في حوالي الساعة 20 : 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع دوي عدة انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق‎‎.وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230329/سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-العاصمة-السورية--1075305045.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على العاصمة دمشق

23:31 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 29.03.2023)
© Photoالدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
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أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، صباح اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
وقال المصدر عسكري في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "في حوالي الساعة 20 : 1 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
22:25 GMT
وأضاف البيان: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع دوي عدة انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.
من جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق‎‎.
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.

وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
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