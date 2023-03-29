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https://sputnikarabic.ae/20230329/الرئيس-الإماراتي-يعين-منصور-بن-زايد-نائبا-له-إلى-جانب-محمد-بن-راشد-1075302076.html
الرئيس الإماراتي يعين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد
الرئيس الإماراتي يعين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد
قرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T19:21+0000
2023-03-29T19:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
العالم العربي
أبو ظبي
دبي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، مساء اليوم الأربعاء، أن "الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبوظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.وكانت الإمارات أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
https://sputnikarabic.ae/20220517/في-أول-تغريدة-منذ-وفاة-أخيه-محمد-بن-زايد-الأمانة-ثقيلة-1062360361.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي, أبو ظبي, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , العالم العربي, أبو ظبي, دبي

الرئيس الإماراتي يعين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد

19:21 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELTرئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / GEOFFROY VAN DER HASSELT
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قرر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، تعيين منصور بن زايد نائبا له إلى جانب محمد بن راشد آل مكتوم.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، مساء اليوم الأربعاء، أن "الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، أصدر قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
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كما قرر الرئيس الإماراتي تعيين نجله خالد بن محمد بن زايد، وليا للعهد في إمارة أبوظبي، فيما أصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.
وكانت الإمارات أعلنت، في شهر مايو/أيار الماضي، انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.
كان الشيخ خليفة بن زايد، ثاني رئيس في تاريخ الإمارات، بعد والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتخب كأول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول 1971، وتوفي في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004.
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