https://sputnikarabic.ae/20230329/الرئيس-السوري-يصدر-مرسوما-بتعديل-حكومي-يشمل-5-وزراء-1075271735.html
الرئيس السوري يصدر مرسوما بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
الرئيس السوري يصدر مرسوما بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T08:13+0000
2023-03-29T08:13+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا): "ينص التعديل الحكومي على تسمية فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.وأضافت الوكالة أن "المرسوم ينهي بتسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة".يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية في تركيا وسوريا، فيما شهدت مصر والعراق ولبنان والأردن عدة هزات ارتدادية أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230319/قرقاش-يعلق-على-زيارة-الرئيس-بشار-الأسد-إلى-الإمارات-يكفي-عقد-من-الحروب-والفوضى-والدمار-1074925890.html
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أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس السوري يصدر مرسوما بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا بتعديل حكومي يشمل 5 وزراء.
وأفادت وكالة
الأنباء السورية (سانا): "ينص التعديل الحكومي على تسمية فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.
وأضافت الوكالة أن "المرسوم ينهي بتسمية المهندس محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة".
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من الزلزال المدمر الذي سجل 7.7 درجة على مقياس ريختر وضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري، ما تسبب في سقوط ضحايا بلغت عشرات الآلاف وسقوط آلاف المباني، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ومنذ الزلزال المدمر حدثت آلاف الهزات الارتدادية
في تركيا وسوريا، فيما شهدت مصر والعراق ولبنان والأردن عدة هزات ارتدادية أيضا.