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روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/السفارة-الروسية-دعم-الولايات-المتحدة-لمحكمة-خاصة-ضد-روسيا-هو-عملية-تشويه-مكشوفة-1075262042.html
السفارة الروسية: دعم الولايات المتحدة لمحكمة خاصة ضد روسيا هو عملية تشويه مكشوفة
السفارة الروسية: دعم الولايات المتحدة لمحكمة خاصة ضد روسيا هو عملية تشويه مكشوفة
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن تصريحات السلطات الأمريكية بشأن دعم المحكمة الخاصة ضد روسيا، هي عملية تشهير صريحة لا علاقة لها بالعدالة. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T02:15+0000
2023-03-29T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى التصريحات المنتظمة لعدد من مسؤولي الإدارة [ الأمريكية] حول دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا. مثل هذه التصريحات تشهير صارخ لا علاقة له بالعدالة".وأشارت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة تواصل إظهار تجاهل كامل لقواعد القانون الدولي من أجل مصالحها الجيوسياسية.وأكدت السفارة، أن "الاتهامات المحمومة التي لا أساس لها من الاعتداء المزعوم والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى ليست سوى عنصر في حملة معاداة الروس التي تنظمها واشنطن كجزء من الحرب الهجينة التي أطلقت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-السلام-في-أوكرانيا-بعيد-المنال-بسبب-نقص-الجهود-الدبلوماسية-الغربية-1075261620.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

السفارة الروسية: دعم الولايات المتحدة لمحكمة خاصة ضد روسيا هو عملية تشويه مكشوفة

02:15 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew / السفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew /
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أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن تصريحات السلطات الأمريكية بشأن دعم المحكمة الخاصة ضد روسيا، هي عملية تشهير صريحة لا علاقة لها بالعدالة.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى التصريحات المنتظمة لعدد من مسؤولي الإدارة [ الأمريكية] حول دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا. مثل هذه التصريحات تشهير صارخ لا علاقة له بالعدالة".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: السلام في أوكرانيا بعيد المنال بسبب نقص الجهود الدبلوماسية الغربية
01:02 GMT
وأشارت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة تواصل إظهار تجاهل كامل لقواعد القانون الدولي من أجل مصالحها الجيوسياسية.
وأكدت السفارة، أن "الاتهامات المحمومة التي لا أساس لها من الاعتداء المزعوم والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى ليست سوى عنصر في حملة معاداة الروس التي تنظمها واشنطن كجزء من الحرب الهجينة التي أطلقت".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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