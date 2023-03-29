https://sputnikarabic.ae/20230329/السفارة-الروسية-دعم-الولايات-المتحدة-لمحكمة-خاصة-ضد-روسيا-هو-عملية-تشويه-مكشوفة-1075262042.html

السفارة الروسية: دعم الولايات المتحدة لمحكمة خاصة ضد روسيا هو عملية تشويه مكشوفة

السفارة الروسية: دعم الولايات المتحدة لمحكمة خاصة ضد روسيا هو عملية تشويه مكشوفة

أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، أن تصريحات السلطات الأمريكية بشأن دعم المحكمة الخاصة ضد روسيا، هي عملية تشهير صريحة لا علاقة لها بالعدالة. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T02:15+0000

2023-03-29T02:15+0000

2023-03-29T02:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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واشنطن- سبوتنيك. وقالت البعثة الدبلوماسية: "لقد لفتنا الانتباه إلى التصريحات المنتظمة لعدد من مسؤولي الإدارة [ الأمريكية] حول دعم إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا. مثل هذه التصريحات تشهير صارخ لا علاقة له بالعدالة".وأشارت السفارة الروسية إلى أن الولايات المتحدة تواصل إظهار تجاهل كامل لقواعد القانون الدولي من أجل مصالحها الجيوسياسية.وأكدت السفارة، أن "الاتهامات المحمومة التي لا أساس لها من الاعتداء المزعوم والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى ليست سوى عنصر في حملة معاداة الروس التي تنظمها واشنطن كجزء من الحرب الهجينة التي أطلقت".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230329/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-السلام-في-أوكرانيا-بعيد-المنال-بسبب-نقص-الجهود-الدبلوماسية-الغربية-1075261620.html

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