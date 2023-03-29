https://sputnikarabic.ae/20230329/الفاتيكان-البابا-فرنسيس-مصاب-بعدوى-في-الجهاز-التنفسي-وسيقضي-بضعة-أيام-داخل-المستشفى-1075302618.html
الفاتيكان: البابا فرنسيس مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيقضي بضعة أيام داخل المستشفى
الفاتيكان: البابا فرنسيس مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيقضي بضعة أيام داخل المستشفى
قال الفاتيكان، مساء اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيحتاج إلى قضاء بضعة أيام في مستشفى في روما. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T20:00+0000
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وأفاد الفاتيكان في بيان أن البابا البالغ من العمر 86 عاما كان يعاني من صعوبات في التنفس في الأيام الأخيرة لكنه لا يعاني من فيروس كورونا، على ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وأضاف البيان أنه سيحتاج إلى "بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب في المستشفى".وتابع أن "البابا فرنسيس تأثر بالرسائل العديدة التي تلقاها ويعرب عن امتنانه للجميع".وهذا هو أكثر أوقات العام ازدحامًا بالنسبة للبابا فرنسيس، مع العديد من الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح.ومن المقرر إقامة قداس أحد الشعانين في نهاية هذا الأسبوع، وأسبوع الآلام واحتفالات عيد الفصح الأسبوع المقبل.ومن المقرر أيضا أن يزور البابا المجر في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل.ألقى البابا، صباح الأربعاء، عظته الأسبوعية للمحتشدين في ساحة القديس بطرس، وبدا في حالة معنوية جيدة، لكنه شوهد متجهما بينما تتم مساعدته في صعود سيارته.استخدم البابا كرسيًا متحركًا في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الحركة تتعلق بركبته.كما خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة القولون في عام 2021. في يناير/كانون الثاني الماضي، وقال إن الحالة قد عادت.على الرغم من اعتلالاته، ظل البابا نشطًا وقام برحلات إلى الخارج. زار جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في فبراير/شباط الماضي.في يناير/كانون الثاني، ترأس البابا مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر- الذي كان أول بابا يتنحى طواعية لعدة قرون، بسبب اعتلال الصحة.سبق للبابا فرنسيس أن أشار إلى أنه قد يرغب أيضا في اتباع خطى بنديكتوس في حالة تدهور صحته.
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فيروس كورونا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, فيروس كورونا
الفاتيكان: البابا فرنسيس مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيقضي بضعة أيام داخل المستشفى
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قال الفاتيكان، مساء اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيحتاج إلى قضاء بضعة أيام في مستشفى في روما.
وأفاد الفاتيكان في بيان
أن البابا البالغ من العمر 86 عاما كان يعاني من صعوبات في التنفس في الأيام الأخيرة لكنه لا يعاني من فيروس كورونا، على ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأضاف البيان أنه سيحتاج إلى "بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب في المستشفى
".
وتابع أن "البابا فرنسيس تأثر بالرسائل العديدة التي تلقاها ويعرب عن امتنانه للجميع".
وهذا هو أكثر أوقات العام ازدحامًا بالنسبة للبابا فرنسيس، مع العديد من الأحداث والخدمات المقررة قبل عطلة عيد الفصح.
ومن المقرر إقامة قداس أحد الشعانين
في نهاية هذا الأسبوع، وأسبوع الآلام واحتفالات عيد الفصح الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أيضا أن يزور البابا المجر في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل.
ألقى البابا، صباح الأربعاء، عظته الأسبوعية للمحتشدين في ساحة القديس بطرس، وبدا في حالة معنوية جيدة، لكنه شوهد متجهما بينما تتم مساعدته في صعود سيارته.
استخدم البابا كرسيًا متحركًا في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الحركة تتعلق بركبته.
كما خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة القولون في عام 2021. في يناير/كانون الثاني الماضي، وقال إن الحالة قد عادت.
على الرغم من اعتلالاته، ظل البابا نشطًا وقام برحلات إلى الخارج. زار جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان في فبراير/شباط الماضي.
في يناير/كانون الثاني، ترأس البابا مراسم جنازة سلفه البابا بنديكتوس السادس عشر
- الذي كان أول بابا يتنحى طواعية لعدة قرون، بسبب اعتلال الصحة.
سبق للبابا فرنسيس أن أشار إلى أنه قد يرغب أيضا في اتباع خطى بنديكتوس في حالة تدهور صحته.