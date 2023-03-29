https://sputnikarabic.ae/20230329/الفاتيكان-البابا-فرنسيس-يدخل-المستشفى-لإجراء-فحوصات-طبية-1075296948.html

الفاتيكان: البابا فرنسيس يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

الفاتيكان: البابا فرنسيس يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس دخل مستشفى جيميلي في روما لإجراء فحوصات طبية دورية، مشيرا إلى أن موعدها تم تحديدها في وقت سابق. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T16:12+0000

2023-03-29T16:12+0000

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ويحتفل بابا الفاتيكان، بمرور 10 سنوات على تولي منصبه، حسبما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء.يذكر أن البابا فرنسيس، قضى 10 أيام في مستشفى في روما عام 2021 لإجراء عملية جراحية.ويحمل البابا، الذي يبلغ عمره 86 عاما، جدول أعمال مليء بالأزمات وخطط العمل، التي تشمل إيلاء دور أكبر للنساء داخل الفاتيكان.

https://sputnikarabic.ae/20221222/البابا-فرنسيس-يحذر-العاملين-في-الفاتيكان-من-شيطان-أنيق-بينهم-1071503502.html

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