https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-الجوية-الروسية-تطلق-سويوز-21-في-مع-قمر-صناعي-لصالح-وزارة-الدفاع-1075304033.html

القوات الجوية الروسية تطلق "سويوز-2.1 في" مع قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع

القوات الجوية الروسية تطلق "سويوز-2.1 في" مع قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الفضاء الروسية أطلقت صاروخا حاملا من طراز "سويوز-2.1 في" مع قمر صناعي لصالح الإدارة العسكرية الروسية من قاعدة بليسيتسك... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T20:39+0000

2023-03-29T20:39+0000

2023-03-29T20:42+0000

روسيا

سيوز

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وقالت الدفاع في بيان: "اليوم الأربعاء، 29 مارس/آذار، وفي تمام الساعة 10:57 مساء، من محطة الفضاء التجريبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية (Plesetsk cosmodrome) في منطقة أرخانغيلسك، نفذت أطقم القتال التابعة لقوات الفضاء الروسية عملية إطلاق المركبة الفضائية Soyuz-2.1v light- مع قمر صناعي لصالح وزارة الدفاع الروسية".يذكر أن هذا هو الإطلاق السادس لمركبة إطلاق فضائية روسية في هذا العام، والثانية - من قاعدة بليسيتسك الفضائية. لأول مرة في عام 2023، تم إطلاق مركبة "سويوز-2.1 في" من الفئة الخفيفة.

https://sputnikarabic.ae/20220801/انطلاق-صاروخ-سيوز-21-في-من-قاعدة-بيليستيك-الروسية-مع-قمر-صناعي-عسكري-1065874192.html

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