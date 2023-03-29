https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html

القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة

القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة

تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من من طراز "تي-90 إم" "بروريف"، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لتصريحات مصدر... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T01:34+0000

2023-03-29T01:34+0000

2023-03-29T01:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103000/86/1030008687_150:0:3791:2048_1920x0_80_0_0_f8768129ce95d8de266137f21124c59a.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي غالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-الإعلام-الأمريكي-تكتم-على-الآثار-الخطيرة-لتفجيرات-التيار-الشمالي-على-البيئة-1075261113.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا