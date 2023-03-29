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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من من طراز "تي-90 إم" "بروريف"، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لتصريحات مصدر... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T01:34+0000
2023-03-29T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي غالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-الإعلام-الأمريكي-تكتم-على-الآثار-الخطيرة-لتفجيرات-التيار-الشمالي-على-البيئة-1075261113.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة

01:34 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "تي-90إم"
دبابة تي-90إم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov /
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تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من من طراز "تي-90 إم" "بروريف"، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لتصريحات مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي غالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية: الإعلام الأمريكي تكتم على الآثار الخطيرة لتفجيرات "التيار الشمالي" على البيئة
أمس, 23:19 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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