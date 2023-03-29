https://sputnikarabic.ae/20230329/القوات-المسلحة-الروسية-تتسلم-مئات-الدبابات-الحديثة-للعملية-العسكرية-الخاصة-1075261846.html
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من من طراز "تي-90 إم" "بروريف"، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لتصريحات مصدر... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T01:34+0000
2023-03-29T01:34+0000
2023-03-29T01:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103000/86/1030008687_150:0:3791:2048_1920x0_80_0_0_f8768129ce95d8de266137f21124c59a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي غالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230328/السفارة-الروسية-الإعلام-الأمريكي-تكتم-على-الآثار-الخطيرة-لتفجيرات-التيار-الشمالي-على-البيئة-1075261113.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103000/86/1030008687_1060:0:3791:2048_1920x0_80_0_0_bffb76946e48d70326215a3466733b1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية تتسلم مئات الدبابات الحديثة للعملية العسكرية الخاصة
تابعنا عبر
حصري
تسلمت القوات المسلحة الروسية المئات من أحدث الدبابات، غالبيتها من من طراز "تي-90 إم" "بروريف"، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقا لتصريحات مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر اليوم الأربعاء للوكالة: "حتى الآن، سلم مجمع الصناعات الدفاعية الروسي عدة مئات من الدبابات الجديدة، التي تم إصدارها مؤخرًا من خط تجميع الدبابات [في المصنع] إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة، وهي غالبيتها دبابات "تي-90 إم" "بروريف"، بالإضافة إلى مركبات [ دبابات] "تي- 72 بي 3 إم" الحديثة للغاية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.