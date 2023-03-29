https://sputnikarabic.ae/20230329/الكرملين-أرتيوموفسك-تشهد-معارك-شرسة-تظهر-فيها-بطولات-جنودنا-1075280252.html

الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا

الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ومعارك شرسة جارية في أرتيوموفسك... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T10:38+0000

2023-03-29T10:38+0000

2023-03-29T10:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يحدد نظام كييف أولوياته الخاصة. العملية العسكرية الخاصة مستمرة. نحن نعلم أن هناك معارك شرسة في أرتيوموفسك، حيث يظهر رجالنا معجزات بطولية، نتمنى لهم النجاح".وأشار بيسكوف إلى أن الشعب الروسي يتوحد حول السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.صرح نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، قبل أيام، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان غاغين قد صرح أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك.

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