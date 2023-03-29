عربي
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الكرملين-أرتيوموفسك-تشهد-معارك-شرسة-تظهر-فيها-بطولات-جنودنا-1075280252.html
الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا
الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ومعارك شرسة جارية في أرتيوموفسك... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:38+0000
2023-03-29T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058956934_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5dcd66d30db13d44e7a49f044c15ac2.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يحدد نظام كييف أولوياته الخاصة. العملية العسكرية الخاصة مستمرة. نحن نعلم أن هناك معارك شرسة في أرتيوموفسك، حيث يظهر رجالنا معجزات بطولية، نتمنى لهم النجاح".وأشار بيسكوف إلى أن الشعب الروسي يتوحد حول السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.صرح نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، قبل أيام، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان غاغين قد صرح أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230329/باتروشيف-سلوك-الغرب-يتناقض-مع-بيان-قادة-الدول-النووية-الخمس-حول-منع-حدوث-حرب-بينها-1075275040.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/15/1058956934_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2006cea5e6e6cdab3e58a6903754511d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا

10:38 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Maksim Blinovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ومعارك شرسة جارية في أرتيوموفسك (باخموت)، والمقاتلون الروس يظهرون معجزات بطولية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يحدد نظام كييف أولوياته الخاصة. العملية العسكرية الخاصة مستمرة. نحن نعلم أن هناك معارك شرسة في أرتيوموفسك، حيث يظهر رجالنا معجزات بطولية، نتمنى لهم النجاح".
وأشار بيسكوف إلى أن الشعب الروسي يتوحد حول السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لموقف الشعب الروسي من العملية الخاصة: "نرى توطيدا (ثباتا) مطلقا للمجتمع الروسي، ووحدة غير مسبوقة حول الرئيس، حول القائد الأعلى، حول السياسة التي ينتهجها. ونرى ثقة سائدة تمامًا في مجتمعنا بأن جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها".

صرح نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، قبل أيام، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
باتروشيف: سلوك الغرب يتناقض مع بيان قادة الدول النووية الخمس حول منع حدوث حرب بينها
09:39 GMT
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان غاغين قد صرح أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 % من المدينة.

وقال غاغين في لقاء مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "يمكننا القول إن المدينة محاصرة عمليا".

تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 مارس, 14:29 GMT
في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала