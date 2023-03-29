https://sputnikarabic.ae/20230329/الكرملين-أرتيوموفسك-تشهد-معارك-شرسة-تظهر-فيها-بطولات-جنودنا-1075280252.html
الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا
الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ومعارك شرسة جارية في أرتيوموفسك... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:38+0000
2023-03-29T10:38+0000
2023-03-29T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يحدد نظام كييف أولوياته الخاصة. العملية العسكرية الخاصة مستمرة. نحن نعلم أن هناك معارك شرسة في أرتيوموفسك، حيث يظهر رجالنا معجزات بطولية، نتمنى لهم النجاح".وأشار بيسكوف إلى أن الشعب الروسي يتوحد حول السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.صرح نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، قبل أيام، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان غاغين قد صرح أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 % من المدينة.في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك.
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https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
الكرملين: أرتيوموفسك تشهد معارك شرسة تظهر فيها بطولات جنودنا
10:38 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية الخاصة مستمرة، ومعارك شرسة جارية في أرتيوموفسك (باخموت)، والمقاتلون الروس يظهرون معجزات بطولية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "يحدد نظام كييف أولوياته الخاصة. العملية العسكرية الخاصة مستمرة. نحن نعلم أن هناك معارك شرسة في أرتيوموفسك، حيث يظهر رجالنا معجزات بطولية، نتمنى لهم النجاح".
وأشار بيسكوف إلى أن الشعب الروسي يتوحد حول السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال بيسكوف، ردًا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لموقف الشعب الروسي من العملية الخاصة: "نرى توطيدا (ثباتا) مطلقا للمجتمع الروسي، ووحدة غير مسبوقة حول الرئيس، حول القائد الأعلى، حول السياسة التي ينتهجها. ونرى ثقة سائدة تمامًا في مجتمعنا بأن جميع الأهداف المحددة للعملية العسكرية الخاصة سيتم تحقيقها".
صرح نائب القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، يان غاغين، قبل أيام، أن أرتيوموفسك ( باخموت) محاصرة بشكل عملي من قبل القوات الروسية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كان غاغين قد صرح أن المدفعية الروسية تسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى أرتيوموفسك، وتسيطر القوات الروسية على نحو 70 % من المدينة.
وقال غاغين في لقاء مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، "يمكننا القول إن المدينة محاصرة عمليا".
في وقت سابق أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دنيس بوشيلين، أن القوات الروسية منعت محاولات عدة لفصائل أوكرانية لمغادرة أرتيوموفسك.