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https://sputnikarabic.ae/20230329/المدفعية-الروسية-تدمر-مركز-التحكم-للطائرات-الأوكرانية-بدون-طيار-بالقرب-من-خيرسون-1075262278.html
المدفعية الروسية تدمر مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T02:42+0000
2023-03-29T03:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال كودريان: "في اتجاه خيرسون، ألحقت المدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية هزيمة كبيرة في نقطة مراقبة طائرات بدون طيار في منطقة مدينة خيرسون".وأضاف: "خسائر لا تعوض للعدو"، لافتا إلى أن "القوة البشرية بلغت أكثر من عشرة أشخاص".وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة دنيبر بقمع خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنتي بيشانوفكا وأليشكي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230329/الدفاع-الروسية-تعلن-إجراء-تدريبات-عسكرية-تشمل-أنظمة-صواريخ-باليستية-عابرة-للقارات-من-طراز-يارس-1075262166.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

المدفعية الروسية تدمر مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون

02:42 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 03:06 GMT 29.03.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة دنيبر العسكرية، رومان كودريان، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت مركز التحكم للطائرات الأوكرانية بدون طيار بالقرب من خيرسون.
موسكو - سبوتنيك. وقال كودريان: "في اتجاه خيرسون، ألحقت المدفعية بالمنطقة العسكرية الجنوبية هزيمة كبيرة في نقطة مراقبة طائرات بدون طيار في منطقة مدينة خيرسون".
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تبدأ تدريبات عسكرية بأنظمة صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز "يارس"
02:30 GMT
وأضاف: "خسائر لا تعوض للعدو"، لافتا إلى أن "القوة البشرية بلغت أكثر من عشرة أشخاص".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، قامت أنظمة الحرب الإلكترونية لمجموعة دنيبر بقمع خمس طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق مستوطنتي بيشانوفكا وأليشكي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:17 GMT
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