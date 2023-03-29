https://sputnikarabic.ae/20230329/الولايات-المتحدة-تنفق-95-مليار-دولار-لتعزيز-الديمقراطية-في-جميع-أنحاء-العالم-1075301553.html

الولايات المتحدة تنفق 9.5 مليار دولار "لتعزيز الديمقراطية" في جميع أنحاء العالم

الولايات المتحدة تنفق 9.5 مليار دولار "لتعزيز الديمقراطية" في جميع أنحاء العالم

أعلن البيت الأبيض أن الإنفاق الأمريكي على "دعم الديمقراطية" في العالم في السنوات المالية 2022-2024 سيصل إلى 9.5 مليار دولار. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T19:01+0000

2023-03-29T19:01+0000

2023-03-29T19:01+0000

العالم

دعم الفقراء

الديمقراطية

واشنطن

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وقال البيت الأبيض في بيان: "في السنوات المالية 2022 و2023 و2024، استثمرت الولايات المتحدة وتعتزم استثمار ما يقرب من 9.5 مليار دولار... لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد في جميع أنحاء العالم".في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كجزء من "القمة من أجل الديمقراطية" الجارية، عن استثمار بقيمة 690 مليون دولار مقدم من الولايات المتحدة "لتجديد الديمقراطية" في العالم.والقمة "من أجل الديمقراطية"، هي قمة افتراضية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية "لتجديد الديمقراطية في الداخل، ومواجهة الأنظمة الاستبدادية في الخارج". وتتضمن القمة ثلاث قضايا، هي الدفاع ضد الاستبداد، ومعالجة الفساد ومكافحته، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وعقدت القمة الأولى "من أجل الديمقراطية"، في كانون الأول/ديسمبر 2021؛ ومن المقرر عقد القمة الثانية في الفترة من 28 إلى 30 آذار/مارس الجاري.

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