https://sputnikarabic.ae/20230329/بطريرك-أنطاكية-يراسل-أسقفي-أوكرانيا-وروسيا-بعد-اضطهاد-الأرثوذكس-في-كييف-1075287177.html
بطريرك أنطاكية يراسل أسقفي أوكرانيا وروسيا بعد اضطهاد الأرثوذكس في كييف
بطريرك أنطاكية يراسل أسقفي أوكرانيا وروسيا بعد اضطهاد الأرثوذكس في كييف
وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، رسالة تضامن إلى متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا أونوفريوس، بعد الاضطهاد الذي يمارسه نظام... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T13:03+0000
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وجاء في نص الرسالة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "بألم شديد في القلب، نراقب من بعيد الاضطهاد الذي تتعرضون له أنتم وكنيستكم المقدسة من أجل المسيح. نحن بعيدون جغرافيًا عنكم، ولكننا قريبون منكم في الروح، ونمد يدنا إليكم في هذه اللحظة المظلمة. فأنتم ورعيتكم في صلواتنا المستمرة ونتضرع إلى الرب من أجل وقف هذه الحرب المأساوية بسرعة وإنهاء جميع التهديدات التي تواجهها كنيستكم المقدسة".وتابع: "فليمنحكم الرب الحكمة والقوة والقدرة على التحمل، "لأن الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ"".كما وجه البطريرك يازجي رسالة أخرى إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، جاء فيها: متابعا: "نضم قلوبنا إلى قلوبكم رافعين أكفّ الضراعةِ إلى المسيح الإله، أبي الأنوار وإله كل تعزية سائلين إياه أن يمدكم بالقوةِ والحكمةِ ويشملكم دوماً والرعيةَ الموكلةَ إلى عنايتكم الأبوية بمراحمه الإلهية".يأتي ذلك بعد أن أمرت السلطات الأوكرانية، رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية مغادرة دير بيشيرسك لافرا كييف وهو أقدم دير روسي على الإطلاق.
https://sputnikarabic.ae/20230327/نظام-كييف-يطرد-رهبان-أقدم-الأديرة-الروسية-في-كييف-1075208275.html
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بطريرك أنطاكية يراسل أسقفي أوكرانيا وروسيا بعد اضطهاد الأرثوذكس في كييف
13:03 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
حصري
وجه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، رسالة تضامن إلى متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا أونوفريوس، بعد الاضطهاد الذي يمارسه نظام كييف بحق الرهبان الأرثوذكس.
وجاء في نص الرسالة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها: "بألم شديد في القلب، نراقب من بعيد الاضطهاد الذي تتعرضون له
أنتم وكنيستكم المقدسة من أجل المسيح. نحن بعيدون جغرافيًا عنكم، ولكننا قريبون منكم في الروح، ونمد يدنا إليكم في هذه اللحظة المظلمة. فأنتم ورعيتكم في صلواتنا المستمرة ونتضرع إلى الرب من أجل وقف هذه الحرب المأساوية بسرعة وإنهاء جميع التهديدات التي تواجهها كنيستكم المقدسة".
بفرح ممزوج بالحزن، نعانقكم في الرب خلال أيام الصوم الكبير هذه، حيث نستعد لموت وقيامة ربنا ومخلصنا. نكتب إليكم في هذا الوقت الصعب في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الموقرة، هذا الوقت الذي يذكرنا بكلام القديس بولس الرسول: "مُكْتَئِبِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، لكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ. مُتَحَيِّرِينَ، لكِنْ غَيْرَ يَائِسِينَ. مُضْطَهَدِينَ، لكِنْ غَيْرَ مَتْرُوكِينَ. مَطْرُوحِينَ، لكِنْ غَيْرَ هَالِكِينَ"
يوحنا العاشر يازجي
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس
وتابع: "فليمنحكم الرب الحكمة والقوة والقدرة على التحمل، "لأن الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ"".
كما وجه البطريرك يازجي رسالة أخرى إلى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، جاء فيها:
"ونحن في هذه الفترة الصيامية وعلى عتبة الآلام المقدسة، نسمع ونتلقى ببالغ الأسف الأخبار المؤلمة عن واقع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. نعيش اليوم وإياكم أصعب لحظات تاريخنا وتاريخكم ونحن نشهد هذه الحرب التي تدور في أوكرانيا وتحصد الأرواح. نكتب إليكم بحزنٍ قياميّ ونحن نسمع اليوم عن الاضطهاد الذي تتعرض له الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المؤتمنة على شعبها وعلى تلك الأوابد التاريخية المسيحية التي تشكل قلب بطريركية موسكو وسائر روسيا التاريخي.نكتب إليكم وفي القلب توقٌ إلى قيامةٍ تنجلي سلاماً وروح طمأنينةٍ في وسط ما يعيشه عالمنا من حروب وصراعاتٍ. نكتب إليكم سائلين رب القيامة أن يرسل روح سلامه الذي يحل كل النزاعات".
يوحنا العاشر يازجي
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس
متابعا: "نضم قلوبنا إلى قلوبكم رافعين أكفّ الضراعةِ إلى المسيح الإله، أبي الأنوار وإله كل تعزية سائلين إياه أن يمدكم بالقوةِ والحكمةِ ويشملكم دوماً والرعيةَ الموكلةَ إلى عنايتكم الأبوية بمراحمه الإلهية".
يأتي ذلك بعد أن أمرت السلطات الأوكرانية، رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الكنسية مغادرة دير بيشيرسك لافرا كييف وهو أقدم دير روسي على الإطلاق.