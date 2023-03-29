https://sputnikarabic.ae/20230329/بعد-أزمة-السفير-واستدعائه-لبغداداتصال-هاتفي-بين-وزيري-خارجية-العراق-والبحرين--1075276119.html

بعد أزمة السفير واستدعائه لبغداد...اتصال هاتفي بين وزيري خارجية العراق والبحرين

بعد أزمة السفير واستدعائه لبغداد...اتصال هاتفي بين وزيري خارجية العراق والبحرين

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع البحرين، وذلك بعد ساعات من استدعاء القائم بالأعمال العراقي لدى... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

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وأجرى حسين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف.ولفتت الوزير، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، خلال الاتصال، أن "العراق يولي تعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين أهمية كبيرة؛ ويعمل على الارتقاء بسبل التعاون بما يحقق مصالح كلا البلدين".من جانبه أشاد وزير الخارجية البحريني "بما وصلت إليه العلاقات بين بغداد والمنامة من تعاون بناء ومثمر".ويأتي الاتصال بعد ساعات من قرار وزارة الخارجية العراقية، أمس الثلاثاء، إعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد، وذلك على خلفية احتجاج المملكة على مخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه بإعادة القائم بالأعمال العراقي لدى مملكة البحرين إلى مركز الوزارة في بغداد".ووفقا للبيان، يأتي هذا الإجراء تعزيزاً لمكانة الدبلوماسية العراقية التي تنتهجها الوزارة في الحفاظ على الأعراف الدبلوماسية.واستدعت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أمس، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبد الرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها "لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية".ولم تكشف الخارجية البحرينية طبيعة المخالفات التي ارتكبها القائم بالأعمال لدى المملكة.

https://sputnikarabic.ae/20230328/العراق-يعلن-إعادة-القائم-بالأعمال-العراقي-لدى-البحرين-إلى-بغداد-1075254667.html

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