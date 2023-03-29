https://sputnikarabic.ae/20230329/بقيمة-تفوق-160-ألف-دولار-محظوظ-يعثر-على-صخرة-ضخمة-مليئة-بالذهب-1075297294.html

بقيمة تفوق 160 ألف دولار... محظوظ يعثر على صخرة ضخمة مليئة بالذهب

بقيمة تفوق 160 ألف دولار... محظوظ يعثر على صخرة ضخمة مليئة بالذهب

تمكن أسترالي مزود بجهاز للكشف عن المعادن من العثور على صخرة بحجم 4.6 كيلوغرام تحتوي على ذهب بقيمة 240 ألف دولار أسترالي (ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي). 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T16:18+0000

2023-03-29T16:18+0000

2023-03-29T16:18+0000

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ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، عثر على الصخرة في حقول الذهب في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد. وقال دارين كامب، تاجر الذهب الذي قيم العينة واشتراها، إنها أكبر كمية شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاما.وأضاف: "لكنه (الرجل الأسترالي الذي عثر على الصخرة) سحب هذه الصخرة من حقيبته وألقى بها في يدي قائلا: هل تعتقد أن فيها ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي؟"إجمالا، احتوت الصخرة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرام على 83 أوقية أي نحو 2.6 كيلوغرام من الذهب.يقول كامب إن الرجل المحظوظ يتطلع إلى إنفاق الأموال غير المتوقعة على عائلته: "قال لي: يا إلهي.. زوجتي ستكون سعيدة".

https://sputnikarabic.ae/20230108/شاب-عربي-يعثر-على-كنز-مخبأ-في-مكان-غير-متوقع-فيديو--1072051532.html

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