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https://sputnikarabic.ae/20230329/بقيمة-تفوق-160-ألف-دولار-محظوظ-يعثر-على-صخرة-ضخمة-مليئة-بالذهب-1075297294.html
بقيمة تفوق 160 ألف دولار... محظوظ يعثر على صخرة ضخمة مليئة بالذهب
بقيمة تفوق 160 ألف دولار... محظوظ يعثر على صخرة ضخمة مليئة بالذهب
تمكن أسترالي مزود بجهاز للكشف عن المعادن من العثور على صخرة بحجم 4.6 كيلوغرام تحتوي على ذهب بقيمة 240 ألف دولار أسترالي (ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي). 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T16:18+0000
2023-03-29T16:18+0000
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كنز
أستراليا
العثور
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ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، عثر على الصخرة في حقول الذهب في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد. وقال دارين كامب، تاجر الذهب الذي قيم العينة واشتراها، إنها أكبر كمية شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاما.وأضاف: "لكنه (الرجل الأسترالي الذي عثر على الصخرة) سحب هذه الصخرة من حقيبته وألقى بها في يدي قائلا: هل تعتقد أن فيها ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي؟"إجمالا، احتوت الصخرة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرام على 83 أوقية أي نحو 2.6 كيلوغرام من الذهب.يقول كامب إن الرجل المحظوظ يتطلع إلى إنفاق الأموال غير المتوقعة على عائلته: "قال لي: يا إلهي.. زوجتي ستكون سعيدة".
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منوعات, كنز, أستراليا, العثور
منوعات, كنز, أستراليا, العثور

بقيمة تفوق 160 ألف دولار... محظوظ يعثر على صخرة ضخمة مليئة بالذهب

16:18 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Valerei Shustov / الانتقال إلى بنك الصوركنز
كنز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Valerei Shustov
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تمكن أسترالي مزود بجهاز للكشف عن المعادن من العثور على صخرة بحجم 4.6 كيلوغرام تحتوي على ذهب بقيمة 240 ألف دولار أسترالي (ما يعادل 160 ألف دولار أمريكي).
ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن الرجل، الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه، عثر على الصخرة في حقول الذهب في ولاية فيكتوريا جنوب شرقي البلاد.
وقال دارين كامب، تاجر الذهب الذي قيم العينة واشتراها، إنها أكبر كمية شاهدها في حياته المهنية التي استمرت 43 عاما.
وأضاف للشبكة: "لقد دُهشت تماما. إنه اكتشاف يحدث مرة واحدة في العمر".
وأضاف: "لكنه (الرجل الأسترالي الذي عثر على الصخرة) سحب هذه الصخرة من حقيبته وألقى بها في يدي قائلا: هل تعتقد أن فيها ما يعادل 10 آلاف دولار أسترالي؟"
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وتابع: "نظرت إليه وقلت: جرِّب 100 ألف دولار أسترالي". ثم مضى الرجل في إخباره بأن الصخرة التي في يد كامب لم تكن سوى نصف الاكتشاف.
إجمالا، احتوت الصخرة التي يبلغ وزنها 4.6 كيلوغرام على 83 أوقية أي نحو 2.6 كيلوغرام من الذهب.
يقول كامب إن الرجل المحظوظ يتطلع إلى إنفاق الأموال غير المتوقعة على عائلته: "قال لي: يا إلهي.. زوجتي ستكون سعيدة".
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