https://sputnikarabic.ae/20230329/بيسكوف-لا-يمكن-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-بطرق-سياسية-ودبلوماسية-مع-أوكرانيا-1075280650.html

بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا

بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالطرق السياسية والدبلوماسية في حالة أوكرانيا... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T10:42+0000

2023-03-29T10:42+0000

2023-03-29T10:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا، أن أهداف روسيا، يمكن تحقيقها بطرق مختلفة – سياسية ودبلوماسية أو، إذا كانت [ الطرق] السياسية والدبلوماسية غير ممكنة حاليًا، كما في حالة أوكرانيا، هي غير ممكنة، للأسف، لذلك تبقى [ الطرق] العسكرية أي من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة ".وكان بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".وقال بيسكوف في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".

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