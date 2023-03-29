https://sputnikarabic.ae/20230329/بيسكوف-لا-يمكن-تحقيق-أهداف-العملية-العسكرية-الخاصة-بطرق-سياسية-ودبلوماسية-مع-أوكرانيا-1075280650.html
بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا
بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالطرق السياسية والدبلوماسية في حالة أوكرانيا... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:42+0000
2023-03-29T10:42+0000
2023-03-29T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064326282_0:239:3215:2047_1920x0_80_0_0_506faf2630e811294bc426b8abf99306.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا، أن أهداف روسيا، يمكن تحقيقها بطرق مختلفة – سياسية ودبلوماسية أو، إذا كانت [ الطرق] السياسية والدبلوماسية غير ممكنة حاليًا، كما في حالة أوكرانيا، هي غير ممكنة، للأسف، لذلك تبقى [ الطرق] العسكرية أي من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة ".وكان بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".وقال بيسكوف في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".
https://sputnikarabic.ae/20230321/الناتو-قدمنا-لأوكرانيا-مساعدات-عسكرية-بأكثر-من-70-مليار-دولار-حتى-الآن-1074997683.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1c/1064326282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42b297a03df50819e37ef07acb190d77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بطرق سياسية ودبلوماسية مع أوكرانيا
10:42 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 10:43 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بالطرق السياسية والدبلوماسية في حالة أوكرانيا أمر مستحيل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "قلنا مرارا، أن أهداف روسيا، يمكن تحقيقها بطرق مختلفة – سياسية ودبلوماسية أو، إذا كانت [ الطرق] السياسية والدبلوماسية غير ممكنة حاليًا، كما في حالة أوكرانيا، هي غير ممكنة، للأسف، لذلك تبقى [ الطرق] العسكرية أي من خلال تنفيذ عملية عسكرية خاصة ".
ووفقًا له، فإن الشيء الرئيسي بالنسبة لروسيا هو تلبية متطلباتها: ضمان سلامة الناس في المناطق الجديدة من روسيا وضمان أمن روسيا ككل.
وكان بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، أن إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى من شأنه "رفع مستوى الصراع إلى درجة نوعية جديدة، لا تبشّر بالخير إزاء الأمن لعموم أوروبا".
وقال بيسكوف في وقت سابق، خلال مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لإجراء اتصالات مع الغرب
بشأن النزاع في أوكرانيا: "الرئيس بوتين كان ولا يزال منفتحا أمام أي اتصالات، يمكنها مساعدة روسيا في تحقيق أهدافها، بأي طريقة كانت".
وتابع: "يفضل أن تكون تلك الطرق سلمية، وعلى طاولة المفاوضات، ولكن إذا لم يكن ذلك ممكنا
، فسيتم استخدام السبل العسكرية، وهو ما نراه الآن".