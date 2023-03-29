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https://sputnikarabic.ae/20230329/تقريرعلمي-يكشف-عن-كارثة-نيزك-قد-تنهي-البشرية-1075288278.html
تقريرعلمي يكشف عن كارثة نيزك قد تنهي البشرية
تقريرعلمي يكشف عن كارثة نيزك قد تنهي البشرية
كشف تقرير علمي جديد عن اقتراب موعد سقوط نيزك ضخم يقترب من الأرض قادر على تدمير الحضارة البشرية، وذلك بعد حسابات علمية دقيقة. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T13:25+0000
2023-03-29T13:25+0000
علوم
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واطلعت وكالة "سبوتينك" على التقرير العلمي الذي تحدث عن "الصدام" الذي قد يتسبب بموت البشرية نتيجة ضربة من الفضاء الخارجي، والتي تعد أحد أشهر سيناريوهات يوم القيامة.وقال رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، إنه في المستقبل سيكون هناك بالتأكيد اصطدام مع كويكبات كبيرة لن تنجو حضارة الأرض منها.وأضاف ميتروفانوف: "انقرضت الديناصورات منذ 66.5 مليون سنة على الأرجح بسبب نيزك، ومن المرجح أن يتكرر حدث مماثل خلال المئة مليون عام المقبلة".
https://sputnikarabic.ae/20230221/اصطدام-نيزك-بوزن-نصف-طن-بالأرض-فيديو-1073806214.html
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علوم
علوم

تقريرعلمي يكشف عن كارثة نيزك قد تنهي البشرية

13:25 GMT 29.03.2023
© Fotolia / James Thewنيزك يقترب من الأرض
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Fotolia / James Thew
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كشف تقرير علمي جديد عن اقتراب موعد سقوط نيزك ضخم يقترب من الأرض قادر على تدمير الحضارة البشرية، وذلك بعد حسابات علمية دقيقة.
واطلعت وكالة "سبوتينك" على التقرير العلمي الذي تحدث عن "الصدام" الذي قد يتسبب بموت البشرية نتيجة ضربة من الفضاء الخارجي، والتي تعد أحد أشهر سيناريوهات يوم القيامة.
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
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وقال رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور ميتروفانوف، إنه في المستقبل سيكون هناك بالتأكيد اصطدام مع كويكبات كبيرة لن تنجو حضارة الأرض منها.
وأضاف ميتروفانوف: "انقرضت الديناصورات منذ 66.5 مليون سنة على الأرجح بسبب نيزك، ومن المرجح أن يتكرر حدث مماثل خلال المئة مليون عام المقبلة".
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