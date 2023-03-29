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https://sputnikarabic.ae/20230329/تقرير-الذكاء-الاصطناعي-يهدد-وظائف-300-مليون-شخص-1075271855.html
تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف 300 مليون شخص
تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف 300 مليون شخص
كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T08:15+0000
2023-03-29T08:15+0000
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وأشار التقرير إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، القادرة على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، مثل "ChatGPT" تمثل "تقدما كبيرا"، ويمكنها أن تؤدي إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% على مدى فترة 10 سنوات.وأكد تقرير البنك أنه، قريبا، ستقوم تقنيات الذكاء الصناعي بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن هذا أيضا، بحسب التقرير، قد يعني خلق وظائف جديدة وزيادة في الإنتاجية، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".ولفت التقرير إلى أن "تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46% من المهام الإدارية و44% من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% فقط و4% في قطاع الصيانة".
https://sputnikarabic.ae/20230315/أداة-ذكاء-صناعي-جديدة-تنافس-شات-جي-بي-تي-يمكنها-صياغة-المستندات-والمدونات-ومراجعتها-1074752950.html
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تكنولوجيا, الذكاء الصناعي, أخبار العالم الآن, وظائف, الأخبار
تكنولوجيا, الذكاء الصناعي, أخبار العالم الآن, وظائف, الأخبار

تقرير: الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف 300 مليون شخص

08:15 GMT 29.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج المحادثة الصناعي "شات جي بي تي"
برنامج المحادثة الصناعي شات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / LIONEL BONAVENTURE
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كشف تقرير صادر عن بنك الاستثمار غولدمان ساكس، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي، القادرة على إنشاء محتوى مشابه بصورة كبيرة لما ينتجه البشر، مثل "ChatGPT" تمثل "تقدما كبيرا"، ويمكنها أن تؤدي إلى زيادة القيمة السنوية الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في جميع أنحاء العالم بنسبة 7% على مدى فترة 10 سنوات.
وأكد تقرير البنك أنه، قريبا، ستقوم تقنيات الذكاء الصناعي بمهام ربع الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن هذا أيضا، بحسب التقرير، قد يعني خلق وظائف جديدة وزيادة في الإنتاجية، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي".
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ولفت التقرير إلى أن "تأثير الذكاء الاصطناعي سيختلف بحسب القطاعات المختلفة التي يعمل بها، حيث يمكن استخدامه لإنجاز 46% من المهام الإدارية و44% من المهن القانونية، لكن هذه النسب ستتراجع في قطاع البناء إلى 6% فقط و4% في قطاع الصيانة".
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