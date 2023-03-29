https://sputnikarabic.ae/20230329/خبير-الدول-العربية-لا-يمكن-أن-تتورط-بتسليح-أوكرانيا-ضد-روسيا-1075288931.html
خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا
خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" موضوعات حول أهم الأحداث مع محللين سياسيين واقتصاديين إضافة إلى فقرة "رحمة" الرمضانية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:14+0000
2023-03-29T14:14+0000
2023-03-29T14:22+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا
خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا
تقرير على موقع "إنتليجنس أونلاين" يزعم بتورط عدد من الدول العربية بإرسال أسلحة لأوكرانيا. وحول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، مسلم شعيتو:زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك. ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:عقوبات غربية جديدة على دمشق وهو ما قال عنه الخبير السياسي والاقتصادي، علاء أصفري:"العمل الدولية" تؤكد زيادة الفقر والبطالة في سوريا وتركيا بعد الزلزال وتدعو للتدخل العاجل. وهذا ما اعتبره المحلل السياسي عوني الحمصي أنه "ليس السبب الرئيسي الزلزال بل الحرب التي فرضت على سوريا منذ 12 عاما دون أن يساعد الشعب السوري أي منظمة دولية".كما أوضح الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو أن "الوضع الاقتصادي في تركيا أصبح سيئا والحديث الأهم اليوم يجري عن إعادة تأمين سكن للمتضررين لا سيما وأن أنقرة على أبواب انتخابات رئاسية".نظام كييف يطرد الرهبان الأرثوذوكس من أقدم أديرة كييف. وعلى إثر ذلك، بعث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، برسالتين لكل من متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا، وبطريرك موسكو وعموم روسيا.تنافس صيني أمريكي في النضال من أجل حق إقراض الدول المحتاجة للتمويل. وهو ما يقول عنه الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي من مصر هذا اليوم، حيث تقول بسنت علي، مؤسسة المبادرة:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا
14:14 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 14:22 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" موضوعات حول أهم الأحداث مع محللين سياسيين واقتصاديين إضافة إلى فقرة "رحمة" الرمضانية.
تقرير على موقع "إنتليجنس أونلاين" يزعم بتورط عدد من الدول العربية بإرسال أسلحة لأوكرانيا.
وحول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، مسلم شعيتو:
"لا يمكن أن تتورط الدول العربية بهذا الأمر وتربطها علاقات جيدة بروسيا".
زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:
"زيلينسكي بدأ يشعر عمليا بمدى خطورة سقوط أرتيوموفسك، وما يمكن أن تؤدي إليه من تداعيات على كافة الصعد، ولهذا يرسل هذه التحذيرات".
عقوبات غربية جديدة على دمشق وهو ما قال عنه الخبير السياسي والاقتصادي، علاء أصفري:
"إنها جاءت بسبب تحسن العلاقات السورية مع دول الجوار، وهذا ما لايريده الغرب".
"العمل الدولية" تؤكد زيادة الفقر والبطالة في سوريا وتركيا بعد الزلزال وتدعو للتدخل العاجل. وهذا ما اعتبره المحلل السياسي عوني الحمصي أنه "ليس السبب الرئيسي الزلزال بل الحرب التي فرضت على سوريا منذ 12 عاما دون أن يساعد الشعب السوري أي منظمة دولية".
كما أوضح الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو أن "الوضع الاقتصادي في تركيا أصبح سيئا والحديث الأهم اليوم يجري عن إعادة تأمين سكن للمتضررين لا سيما وأن أنقرة على أبواب انتخابات رئاسية".
نظام كييف يطرد الرهبان الأرثوذوكس من أقدم أديرة كييف. وعلى إثر ذلك، بعث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، برسالتين لكل من متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا، وبطريرك موسكو وعموم روسيا.
تنافس صيني أمريكي في النضال من أجل حق إقراض الدول المحتاجة للتمويل. وهو ما يقول عنه الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى:
"سياسة الصين الاقتصادية قد تؤدي إلى رفع الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي".
فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي من مصر هذا اليوم، حيث تقول بسنت علي، مؤسسة المبادرة:
"إن الهدف منها مساعدة الأسر المتعففة وتوصيل الوجبات لأبواب المنازل دون معرفة أحد بأن أفراد المبادرة يقدمون مساعدات أو وجبات خيرية".
التفاصيل في الملف الصوتي...