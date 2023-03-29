https://sputnikarabic.ae/20230329/خبير-الدول-العربية-لا-يمكن-أن-تتورط-بتسليح-أوكرانيا-ضد-روسيا-1075288931.html

خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا

خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" موضوعات حول أهم الأحداث مع محللين سياسيين واقتصاديين إضافة إلى فقرة "رحمة" الرمضانية. 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T14:14+0000

2023-03-29T14:14+0000

2023-03-29T14:22+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا خبير: الدول العربية لا يمكن أن تتورط بتسليح أوكرانيا ضد روسيا

تقرير على موقع "إنتليجنس أونلاين" يزعم بتورط عدد من الدول العربية بإرسال أسلحة لأوكرانيا. وحول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، مسلم شعيتو:زيلينسكي يكشف عن عواقب الهزيمة المحتملة للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك. ويقول الخبير في العلاقات الروسية الأطلسية الدكتور محمد سيف الدين:عقوبات غربية جديدة على دمشق وهو ما قال عنه الخبير السياسي والاقتصادي، علاء أصفري:"العمل الدولية" تؤكد زيادة الفقر والبطالة في سوريا وتركيا بعد الزلزال وتدعو للتدخل العاجل. وهذا ما اعتبره المحلل السياسي عوني الحمصي أنه "ليس السبب الرئيسي الزلزال بل الحرب التي فرضت على سوريا منذ 12 عاما دون أن يساعد الشعب السوري أي منظمة دولية".كما أوضح الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو أن "الوضع الاقتصادي في تركيا أصبح سيئا والحديث الأهم اليوم يجري عن إعادة تأمين سكن للمتضررين لا سيما وأن أنقرة على أبواب انتخابات رئاسية".نظام كييف يطرد الرهبان الأرثوذوكس من أقدم أديرة كييف. وعلى إثر ذلك، بعث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، يوحنا العاشر يازجي، برسالتين لكل من متروبوليت كييف وسائر أوكرانيا، وبطريرك موسكو وعموم روسيا.تنافس صيني أمريكي في النضال من أجل حق إقراض الدول المحتاجة للتمويل. وهو ما يقول عنه الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى:فقرة "رحمة" الرمضانية. وهي من مصر هذا اليوم، حيث تقول بسنت علي، مؤسسة المبادرة:التفاصيل في الملف الصوتي...

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