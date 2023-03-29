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دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"
دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"
أعلنت عضو الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، يوليا جدانوفا، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:15+0000
2023-03-29T14:15+0000
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وقالت جدانوفا متحدثة في الجلسة العامة رقم 1041، لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "أصبح حتى بالنسبة للشخص العادي واضحا أن الوضع الأمني في أوروبا بات أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة" وقد اكتسب النشاط العسكري للكتلة النووية لحلف شمال الأطلسي اتجاها أكثر عدوانية".وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن مرحلة جديدة من توسيع الحلف قد بدأت.وأضافت جدانوفا: "تصريح الوفد الفنلندي بأن العملية الخاصة الروسية كانت السبب في ذلك هو محاولة لنقل المسؤولية عن عواقب تغيير الوضع الجيوسياسي لشمال غرب أوروبا، والتي بسبب القرار العاطفي، الذي اتخذته نخب دولتين يمكن، أن تتحول أوروبا من فضاء استقرار إلى ساحة مواجهة".
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دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"

14:15 GMT 29.03.2023
© Sputnikتظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022
تظاهرة في فيينا للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على روسيا ،10 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
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أعلنت عضو الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، يوليا جدانوفا، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"، وهذا واضح للجميع.
وقالت جدانوفا متحدثة في الجلسة العامة رقم 1041، لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "أصبح حتى بالنسبة للشخص العادي واضحا أن الوضع الأمني في أوروبا بات أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة" وقد اكتسب النشاط العسكري للكتلة النووية لحلف شمال الأطلسي اتجاها أكثر عدوانية".
تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كبرى الشركات المصنعة للذخيرة في أوروبا تتهم "تيك توك" بعرقلة إنتاجها
07:53 GMT
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن مرحلة جديدة من توسيع الحلف قد بدأت.
وأضافت جدانوفا: "تصريح الوفد الفنلندي بأن العملية الخاصة الروسية كانت السبب في ذلك هو محاولة لنقل المسؤولية عن عواقب تغيير الوضع الجيوسياسي لشمال غرب أوروبا، والتي بسبب القرار العاطفي، الذي اتخذته نخب دولتين يمكن، أن تتحول أوروبا من فضاء استقرار إلى ساحة مواجهة".
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