https://sputnikarabic.ae/20230329/دبلوماسية-روسية-الوضع-الأمني-في-أوروبا-أصبح-أسوأ-مما-كان-عليه-في-ذروة-الحرب-الباردة-1075291968.html
دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"
دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"
أعلنت عضو الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، يوليا جدانوفا، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T14:15+0000
2023-03-29T14:15+0000
2023-03-29T14:15+0000
العالم
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وقالت جدانوفا متحدثة في الجلسة العامة رقم 1041، لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "أصبح حتى بالنسبة للشخص العادي واضحا أن الوضع الأمني في أوروبا بات أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة" وقد اكتسب النشاط العسكري للكتلة النووية لحلف شمال الأطلسي اتجاها أكثر عدوانية".وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن مرحلة جديدة من توسيع الحلف قد بدأت.وأضافت جدانوفا: "تصريح الوفد الفنلندي بأن العملية الخاصة الروسية كانت السبب في ذلك هو محاولة لنقل المسؤولية عن عواقب تغيير الوضع الجيوسياسي لشمال غرب أوروبا، والتي بسبب القرار العاطفي، الذي اتخذته نخب دولتين يمكن، أن تتحول أوروبا من فضاء استقرار إلى ساحة مواجهة".
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العالم
دبلوماسية روسية: الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"
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أعلنت عضو الوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، يوليا جدانوفا، اليوم الأربعاء، أن الوضع الأمني في أوروبا أصبح أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة"، وهذا واضح للجميع.
وقالت جدانوفا متحدثة في الجلسة العامة رقم 1041، لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتعاون الأمني: "أصبح حتى بالنسبة للشخص العادي واضحا أن الوضع الأمني في أوروبا بات أسوأ مما كان عليه في ذروة "الحرب الباردة" وقد اكتسب النشاط العسكري للكتلة النووية لحلف شمال الأطلسي اتجاها أكثر عدوانية".
وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن مرحلة جديدة من توسيع الحلف قد بدأت.
وأضافت جدانوفا: "تصريح الوفد الفنلندي بأن العملية الخاصة الروسية كانت السبب في ذلك هو محاولة لنقل المسؤولية عن عواقب تغيير الوضع الجيوسياسي لشمال غرب أوروبا، والتي بسبب القرار العاطفي، الذي اتخذته نخب دولتين يمكن، أن تتحول أوروبا من فضاء استقرار إلى ساحة مواجهة".