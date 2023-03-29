https://sputnikarabic.ae/20230329/دراسة-جديدة-مركب-مستخلص-من-أوميغا-3-يعالج-العمى----1075272658.html
دراسة جديدة: مركب مستخلص من "أوميغا 3" يعالج العمى
دراسة جديدة: مركب مستخلص من "أوميغا 3" يعالج العمى
توصلت دراسة جديدة نشرت نتائجها مؤخرا، إلى أن مكمل زيت السمك (أوميغا 3) قد يكون مفتاح علاج أحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T09:00+0000
2023-03-29T09:00+0000
2023-03-29T09:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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ابتكر باحثون شكلا جديدا من الأحماض الدهنية المستخلصة من "أوميغا 3" قادرة على العبور إلى شبكية العين لتفادي فقدان البصر المرتبط بمرض الزهايمر والسكري وأمراض أخرى.وأظهرت الفئران التي تم تغذيتها بالنوع الجديد من المكملات تحسنا بنسبة 100% تقريبًا بعد 6 أشهر من وصول كمية مشتقة من (أوميغا 3) المهمة المعروفة باسم (DHA) إلى شبكية العين.ووجد العلماء أن النسخة المعملية المستخلصة من "أوميغا 3" والمعروفة باسم حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) كانت الأمعاء قادرة على امتصاصها وإيصالها إلى مجرى الدم ثم عبورها من مجرى الدم إلى شبكية العين، على عكس النوع الذي يشكل مكملات زيت السمك الشائعة حاليًا السوق، بحسب "ديلي ميل".يذكر أن الدراسات الخاصة بتأثير المستخلص المحدد من حمض "أوميغا 3" للبشر لم تبدأ بعد، لكن النتائج المبكرة الواعدة تشير إلى أن أكثر من 23 مليون شخص، وهو العدد الإجمالي للأمريكيين المصابين إما باعتلال الشبكية المرتبط بمرض السكري أو التنكس البقعي المرتبط بالعمر، يمكن أن يستفيدوا من مكمل غذائي تم تصنيعه حديثا بحسب المصدر.
https://sputnikarabic.ae/20230328/دراسة-جديدة-تكشف-عن-تأثير-خطير-لارتفاع-ضغط-الدم-على-مناطق-في-الدماغ--1075226899.html
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علوم, الصحة
دراسة جديدة: مركب مستخلص من "أوميغا 3" يعالج العمى
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توصلت دراسة جديدة نشرت نتائجها مؤخرا، إلى أن مكمل زيت السمك (أوميغا 3) قد يكون مفتاح علاج أحد الأسباب الرئيسية للعمى في العالم.
ابتكر باحثون شكلا جديدا من الأحماض الدهنية المستخلصة من "أوميغا 3" قادرة على العبور إلى شبكية
العين لتفادي فقدان البصر المرتبط بمرض الزهايمر والسكري وأمراض أخرى.
ففي دراسة أجريت على الفئران، كان المكمل قادرا، أولاً على الانتقال من الأمعاء إلى مجرى الدم، ثم العبور من مجرى الدم إلى شبكية العين. الأمر الذي ساهم بمنع التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD).
وأظهرت الفئران التي تم تغذيتها بالنوع الجديد من المكملات تحسنا بنسبة 100% تقريبًا بعد 6 أشهر من وصول كمية مشتقة من (أوميغا 3) المهمة المعروفة باسم (DHA) إلى شبكية العين.
ووجد العلماء أن النسخة المعملية المستخلصة من "أوميغا 3" والمعروفة باسم حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) كانت الأمعاء قادرة على امتصاصها وإيصالها إلى مجرى الدم ثم عبورها من مجرى الدم إلى شبكية العين، على عكس النوع الذي يشكل مكملات زيت السمك الشائعة حاليًا السوق، بحسب "ديلي ميل"
.
قال البروفيسور سوجاسيني دهافاماني في قسم الطب بجامعة الينوي في شيكاغو والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن "النظام الغذائي الذي يساهم في إثراء "DHA" في الشبكية يمكن أن يكون مفيدًا للعديد من اعتلالات الشبكية لدى المرضى، يوفر هذا النهج علاجا جديدا للوقاية أو التخفيف من ضعف الشبكية المرتبط بمرض الزهايمر ومرض السكري".
يذكر أن الدراسات الخاصة بتأثير المستخلص المحدد من حمض "أوميغا 3" للبشر
لم تبدأ بعد، لكن النتائج المبكرة الواعدة تشير إلى أن أكثر من 23 مليون شخص، وهو العدد الإجمالي للأمريكيين المصابين إما باعتلال الشبكية المرتبط بمرض السكري أو التنكس البقعي المرتبط بالعمر، يمكن أن يستفيدوا من مكمل غذائي تم تصنيعه حديثا بحسب المصدر.