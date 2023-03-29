https://sputnikarabic.ae/20230329/روسيا-تنتظر-من-غوتيريش-بدء-التحكيم-ضد-الولايات-المتحدة-بسبب-مشكلة-التأشيرات-1075264135.html

روسيا تنتظر من غوتيريش بدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب مشكلة التأشيرات

روسيا تنتظر من غوتيريش بدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب مشكلة التأشيرات

صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا تعول على أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحكيم ضد... 29.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-29T05:55+0000

2023-03-29T05:55+0000

2023-03-29T06:05+0000

روسيا

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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. نظرًا لأن المشاكل تتراكم، ولا يتم التعامل معها بالطريقة التي ينبغي التعامل معها بروح ونص اتفاقية البلد المضيف".ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.

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