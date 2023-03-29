https://sputnikarabic.ae/20230329/روسيا-تنتظر-من-غوتيريش-بدء-التحكيم-ضد-الولايات-المتحدة-بسبب-مشكلة-التأشيرات-1075264135.html
روسيا تنتظر من غوتيريش بدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب مشكلة التأشيرات
روسيا تنتظر من غوتيريش بدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب مشكلة التأشيرات
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا تعول على أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحكيم ضد... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T05:55+0000
2023-03-29T05:55+0000
2023-03-29T06:05+0000
روسيا
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وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. نظرًا لأن المشاكل تتراكم، ولا يتم التعامل معها بالطريقة التي ينبغي التعامل معها بروح ونص اتفاقية البلد المضيف".ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.
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روسيا
روسيا تنتظر من غوتيريش بدء التحكيم ضد الولايات المتحدة بسبب مشكلة التأشيرات
05:55 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 06:05 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
صرح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن روسيا تعول على أن يجري الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحكيم ضد الولايات المتحدة، في أقرب وقت ممكن لحل مشكلة إصدار التأشيرات الأمريكية للدبلوماسيين الروس.
وقال بوليانسكي لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن. نظرًا لأن المشاكل تتراكم، ولا يتم التعامل معها بالطريقة التي ينبغي التعامل معها بروح ونص اتفاقية البلد المضيف".
ووفقا لبوليانسكي، فإن حجم انتهاكات الولايات المتحدة لاتفاق البلد المضيف، ليس فقط فيما يتعلق بروسيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالدول الأخرى، كافٍ تمامًا لطلب التحكيم بموجب هذه الاتفاقية.