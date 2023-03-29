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سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد ضرورة إيلاء اهتمام للوضع الصعب في أفغانستان
سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد ضرورة إيلاء اهتمام للوضع الصعب في أفغانستان
أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، ضرورة إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T10:06+0000
2023-03-29T10:06+0000
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وقال باتروشيف، خلال اجتماع أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "من الضروري إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا، بعد مرور عام ونصف العام من وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) إلى السلطة، ويتخذ طابع الأزمة الممتدة".ووفقا له، فإن "التحديات والتهديدات الكبيرة لأمن الدول الأعضاء، تأتي من أفغانستان، ومن بينها، الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وانتشار الفكر المتطرف".كما أعرب باتروشيف عن ثقته في أن واشنطن وحلفاءها، هم مسؤولون عن الوضع الحرج في أفغانستان، وبعد انسحاب القوة الاحتلالية، يجب أن يتحملوا النفقات المالية الرئيسية لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني بعد الصراع.وأضاف باتروشيف: "في الوقت نفسه، نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع، بأي شكل وتحت أي ذريعة، إعادة عناصر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو إلى المنطقة، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة لأفغانستان".وفي 14 نيسان/أبريل 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، التي أصبحت أطول حملة عسكرية في دولة أجنبية في التاريخ الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20230217/إعلام-السفير-السعودي-لدى-أفغانستان-يغادر-كابول-دون-سابق-إنذار-1073670811.html
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سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد ضرورة إيلاء اهتمام للوضع الصعب في أفغانستان

10:06 GMT 29.03.2023
© Sputnik . Saed Tsarneev / الانتقال إلى بنك الصورنيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Sputnik . Saed Tsarneev
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أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، ضرورة إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا.
وقال باتروشيف، خلال اجتماع أمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي للتعاون في نيودلهي: "من الضروري إيلاء اهتمام كبير للوضع في أفغانستان، الذي لا يزال صعبًا، بعد مرور عام ونصف العام من وصول طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) إلى السلطة، ويتخذ طابع الأزمة الممتدة".
ووفقا له، فإن "التحديات والتهديدات الكبيرة لأمن الدول الأعضاء، تأتي من أفغانستان، ومن بينها، الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وانتشار الفكر المتطرف".
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كما أعرب باتروشيف عن ثقته في أن واشنطن وحلفاءها، هم مسؤولون عن الوضع الحرج في أفغانستان، وبعد انسحاب القوة الاحتلالية، يجب أن يتحملوا النفقات المالية الرئيسية لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني بعد الصراع.
وأضاف باتروشيف: "في الوقت نفسه، نعتبر أنه من غير المقبول بشكل قاطع، بأي شكل وتحت أي ذريعة، إعادة عناصر البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة وحلف الناتو إلى المنطقة، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة لأفغانستان".

وفي 14 نيسان/أبريل 2021، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، التي أصبحت أطول حملة عسكرية في دولة أجنبية في التاريخ الأمريكي.
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