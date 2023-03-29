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مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق. 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T22:25+0000
2023-03-29T22:25+0000
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأضاف المصدر الأمني إن: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".وأشار المصدر إلى أن: وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-السورية-إصابة-3-عسكريين-سوريين-في-عدوان-جوي-إسرائيلي-على-ريفي-طرطوس-وحماة-1074628699.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
22:25 GMT 29.03.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 29.03.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، دمشق.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" إن مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأضاف المصدر الأمني إن: "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب غرب سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط العاصمة دمشق".
"الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تصدت للعدوان الإسرائيلي ونجحت بالتصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
وتتعرض الأراضي السورية بشكل دوري لضربات جوية، تقول الحكومة السورية إنها من تنفيذ إسرائيل، بينما لا تؤكد تل أبيب أو تنفي أنها وراء تلك الهجمات المتكررة.
وتطالب سوريا بشكل متكرر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها.