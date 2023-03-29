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Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230329/سناتور-جمهوري-أمريكي-يعلن-تأييده-التصعيد-مع-روسيا-وتسليم-كييف-مقاتلات-إف-16-1075304766.html
سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"
سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"
أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، أنه يفضل تصعيد التوترات مع روسيا في سياق زيادة الدعم لأوكرانيا، وتوريد أي أسلحة بما فيها... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T21:33+0000
2023-03-29T21:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الأخبار
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ريش خلال مناقشة حول آفاق الدعم لأوكرانيا، نُظمت في معهد هدسون بواشنطن للتحليل: "لست من أشد المعجبين بالحجة القائلة بأنه لا يمكننا الذهاب للتصعيد. إذا أنتم لم تصعدوا التوترات، فستخسروا ".ولخص عضو الكونغرس الأمريكي كلامه قائلا: "وهكذا، أنا مع التصعيد".وأضاف ريش، الذي يمثل الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد تسليم، تقريبا، أي أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف -16"، والحظر الوحيد هو فقط على توريد الأسلحة النووية إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-350-مليون-دولار-1074953078.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار

سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"

21:33 GMT 29.03.2023
© Fotolia / Gary / واشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2023
© Fotolia / Gary /
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أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، أنه يفضل تصعيد التوترات مع روسيا في سياق زيادة الدعم لأوكرانيا، وتوريد أي أسلحة بما فيها طائرات "إف-16" المقاتلة.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ريش خلال مناقشة حول آفاق الدعم لأوكرانيا، نُظمت في معهد هدسون بواشنطن للتحليل: "لست من أشد المعجبين بالحجة القائلة بأنه لا يمكننا الذهاب للتصعيد. إذا أنتم لم تصعدوا التوترات، فستخسروا ".
ولخص عضو الكونغرس الأمريكي كلامه قائلا: "وهكذا، أنا مع التصعيد".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار
20 مارس, 16:19 GMT
وأضاف ريش، الذي يمثل الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد تسليم، تقريبا، أي أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف -16"، والحظر الوحيد هو فقط على توريد الأسلحة النووية إلى كييف.
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