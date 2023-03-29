https://sputnikarabic.ae/20230329/سناتور-جمهوري-أمريكي-يعلن-تأييده-التصعيد-مع-روسيا-وتسليم-كييف-مقاتلات-إف-16-1075304766.html
سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"
سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"
أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، أنه يفضل تصعيد التوترات مع روسيا في سياق زيادة الدعم لأوكرانيا، وتوريد أي أسلحة بما فيها... 29.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-29T21:33+0000
2023-03-29T21:33+0000
2023-03-29T21:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
أخبار أوكرانيا
روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ريش خلال مناقشة حول آفاق الدعم لأوكرانيا، نُظمت في معهد هدسون بواشنطن للتحليل: "لست من أشد المعجبين بالحجة القائلة بأنه لا يمكننا الذهاب للتصعيد. إذا أنتم لم تصعدوا التوترات، فستخسروا ".ولخص عضو الكونغرس الأمريكي كلامه قائلا: "وهكذا، أنا مع التصعيد".وأضاف ريش، الذي يمثل الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد تسليم، تقريبا، أي أسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف -16"، والحظر الوحيد هو فقط على توريد الأسلحة النووية إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230320/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-350-مليون-دولار-1074953078.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, الأخبار
سناتور جمهوري أمريكي يعلن تأييده التصعيد مع روسيا وتسليم كييف مقاتلات "إف-16"
تابعنا عبر
أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، الجمهوري عن ولاية أيداهو، أنه يفضل تصعيد التوترات مع روسيا في سياق زيادة الدعم لأوكرانيا، وتوريد أي أسلحة بما فيها طائرات "إف-16" المقاتلة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ريش خلال مناقشة حول آفاق الدعم لأوكرانيا، نُظمت في معهد هدسون بواشنطن للتحليل: "لست من أشد المعجبين بالحجة القائلة بأنه لا يمكننا الذهاب للتصعيد. إذا أنتم لم تصعدوا التوترات، فستخسروا ".
ولخص عضو الكونغرس الأمريكي كلامه قائلا: "وهكذا، أنا مع التصعيد".
وأضاف ريش، الذي يمثل الحزب الجمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أنه يؤيد تسليم، تقريبا، أي أسلحة إلى أوكرانيا
، بما في ذلك مقاتلات الجيل الرابع من طراز "إف -16"، والحظر الوحيد هو فقط على توريد الأسلحة النووية إلى كييف.